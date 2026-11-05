La durísima reacción de Mariano Martínez al casamiento de Lali Espósito

El conductor Mariano Martínez analizó en su programa La jaula de la moda el reciente casamiento de su expareja Lali Espósito con Pedro Rosemblat tras la viralización de las fotos. Durante la emisión televisiva, el actor repasó cada detalle de los looks elegidos por los flamantes novios para la celebración junto al resto del panel especializado.

Fabián Medina Flores abrió el debate y sostuvo que "habemus boda. Se casó Lali, que es casi como la boda del año… hasta que venga la próxima boda del año", mientras que el propio Mariano Martínez acotó "claro, hay muchas bodas del año, este año". El conductor presentó las imágenes diciendo "vamos a ver los looks de Lali y Pedro y su flamante casamiento" y luego agregó "son lindos los casamientos del mediodía. Son más disfrutables, se hacen más largos y uno está con más pilas".

A la hora de las devoluciones y las calificaciones sobre la vestimenta, Fabián Medina Flores sorprendió al poner un puntaje alto al estilo de la pareja y Mariano Martínez celebró sonriente esa nota. Por su parte, Matías Vázquez otorgó un puntaje más bajo y justificó su postura al señalar que "no están vestidos para un casamiento de toda la vida. Están vestidos para un casamiento de 6 años".