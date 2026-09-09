La durísima respuesta de Moritán sobre si volvería a estar con Pampita

El dirigente político y empresario Roberto García Moritán participó como invitado en un programa de streaming donde repasó su situación sentimental y abordó la exposición mediática que rodea a sus vínculos amorosos, tras haber sido vinculado con diversas figuras del espectáculo luego de su separación.

Durante la entrevista, la conductora Paz le preguntó de manera directa si volvería a apostar por un romance con alguna de sus exparejas. Ante la consulta, la respuesta del entrevistado fue: “Puede ser”.

Frente a una repregunta sobre si contemplaba esa posibilidad con cualquier persona de su historial sentimental, el exfuncionario precisó: “No, cualquiera no”. Posteriormente, cuando Matías Vázquez insistió con nombres específicos como Milagros Brito, Carolina “Pampita” Ardohain o Camila Velasco, el invitado decidió mantener la reserva y no dio precisiones sobre a cuál de ellas hacía referencia.

En relación con las exigencias de su actividad política y la viabilidad de iniciar un noviazgo con una personalidad pública, el empresario remarcó que la fama no resulta un factor determinante en sus elecciones. En ese sentido, sostuvo que actualmente busca a su lado a alguien que logre comprender y acompañar las razones de su labor diaria, al margen de si pertenece o no al ámbito del espectáculo.

Durante el intercambio, el dirigente también se refirió a las versiones que meses atrás lo relacionaron con Virginia Gallardo. Sobre ese tema, desmintió cualquier lazo íntimo y atribuyó los trascendidos a coincidencias sociales junto con intercambios circunstanciales en la red social Instagram. Asimismo, elogió el perfil cívico de la panelista al manifestar que le gustaría verla involucrada en la gestión pública el día de mañana.