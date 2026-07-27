La durísima respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de secuestradora

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo de tensión tras la difusión de un material sonoro donde el deportista vincula a la madre de sus hijas con un delito grave. En la grabación filtrada por el periodista Santiago Riva Roy, el futbolista le asegura a una de las niñas que "Si no le pusieron multa a tu mamá, por secuestrarlas hace dos años acá, que eso seguramente también lo viste en TikTok, no te preocupes que no me ponen ninguna multa". Ante la viralización de este contenido, la conductora decidió romper el silencio y defenderse de las recriminaciones públicas.

Durante una entrevista brindada al programa Los Profesionales de Siempre, la empresaria fue tajante al referirse a la validez legal de esos señalamientos. Según su testimonio, la denuncia no prosperó porque el traslado fue parte de un plan conjunto. La protagonista explicó que "Lo del secuestro quedó totalmente desestimado en la Justicia porque yo llegué a la Argentina con Mauro, con 40 valijas. Compramos una propiedad en la Argentina para quedarnos a vivir". De esta manera, buscó dejar en claro que el proyecto de mudanza al país era una decisión compartida por ambos integrantes de la pareja en aquel momento.

En su descargo, Nara también resaltó su constante exposición pública como una prueba de su transparencia en la crianza. La conductora manifestó que "Cada paso que doy pongo una foto. Él no quería seguir jugando al fútbol, se iba a retirar y se iba a quedar a vivir en Argentina. La verdad que me parece absurdo que digan que una madre secuestra a sus hijos". Este conflicto se produce en un contexto complejo, marcado por el reciente robo de documentos que sufrieron sus hijos en la ciudad de Milán, lo cual impide el regreso de los menores al territorio nacional.

Debido a esta situación irregular, la mediática solicitó la participación de especialistas legales para agilizar los trámites correspondientes y garantizar la identidad de las niñas. La entrevistada fue contundente respecto a las medidas que está dispuesta a tomar al asegurar que "Le pedí a Ana (Rosenfeld) que intervenga y que haga lo que tenga que hacer. Si es necesario que tenga que venir Interpol, que se haga, porque es muy grave dejar a dos menores indocumentadas". Actualmente, la familia permanece en Italia a la espera de una resolución que permita normalizar su situación migratoria.