¿La echaron? Una famosa deja su programa y la reemplaza Araceli González

El canal de streaming Olga atraviesa una etapa de definiciones importantes respecto a la conformación de su grilla diaria. Tras poco más de un año al frente de Tapados de Laburo, Paula Chaves evalúa dar un paso al costado de la conducción del ciclo que se emite de lunes a viernes entre las 12:30 y las 14:30.

Si bien la decisión implica abandonar su espacio actual, la intención de la modelo es permanecer dentro de la misma señal para encarar nuevos horizontes profesionales.

La propia protagonista se refirió a esta situación durante una charla con Yanina Latorre en la que manifestó que "mañana me reúno, del canal no me voy, de mi programa lo decido mañana". Estas palabras coinciden con lo expresado por Luis Cella, uno de los propietarios de la emisora, quien le comentó a la panelista que "no podés enterarte de todo tan rápido, le está por salir algo que mañana se define, a ver si sigue o se va de su programa, pero en Olga sigue seguro".

Justamente durante esta semana, la conductora y Pedro Alfonso estuvieron al frente de Sería Increíble para cubrir a Nati Jota, quien se encuentra en Estados Unidos por el Mundial. Esta posible salida se suma a otras modificaciones que sufrió el equipo de Tapados de Laburo en los últimos 18 meses, como fueron las partidas de Evelyn Botto y Mortedor.

En el caso de Botto, su alejamiento se debió a la necesidad de disponer de más tiempo libre para sus proyectos, aunque luego se sumó a Otro Día Perdido con Mario Pergolini. Por su parte, Mortedor explicó que quería centrarse en su carrera individual como streamer.

Ante la vacante que dejaría Chaves, que resultó un acierto para el programa por la química con sus compañeros, las autoridades ya prueban a una reemplazante que cumpla con el perfil de artista de televisión, madre y muy famosa. La elegida sería Araceli González, quien ya hizo su primera aparición esta semana con un gran resultado.