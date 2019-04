La Editorial de la UNSJ, líder en Cuyo en la producción de libros

Según el último registro de la Cámara Argentina del Libro, la Editorial de la Universidad Nacional de San Juan posiciona a la provincia como líder en la Región de Cuyo en publicaciones de libros superando a San Luis, Mendoza y La Rioja. La provincia obtuvo un porcentaje del 4% y la ubica en el cuarto lugar a nivel nacional. El ranking lo encabezan Ciudad Autónoma con 58% seguida por la provincia de Buenos Aires con 18% y tercero se ubicó Córdoba con el 7%.

En el periodo comprendido en el último registro fueron los años 2017 y 2018 dónde se editaron 28.440 libros, en San Juan se publicaron 1.153 ejemplares. Por su parte las provincias de Mendoza, Tucumán, Chaco, Corriente, Misiones, Entre Ríos se dividen en 1% cada una.

"Los años 2017 y 2018 fueron muy prolíferos para la producción de libros en la provincia, esto también se vio reflejado en la venta y recaudación que tuvimos en la Editorial de la Universidad Nacional de San Juan”, dijo a DIARIO HUARPE Eduardo Carelli, director de la Editorial.

Las temáticas de los libros para editar es libre, por lo cual no queda sólo contemplado el ámbito académico sino también géneros como drama, ciencia ficción, biografías entre otros. “Es un cambio que dimos, apenas me hice cargo de la editorial sentí que teníamos que darle la oportunidad a todos los escritores de poder concretar su sueño”, aseguró Carelli. Además agregó “transformamos la editorial en un lugar abierto destinada a todo tipo de público, y los títulos comenzaron a tomar relevancia en el país. Lo que generó que otras provincias compren nuestros materiales. Actualmente Buenos Aires es nuestro principal comprador de todos aquellos documentos que no son de cátedra, es decir libros de diferentes temáticas de autores sanjuaninos”.

Proceso para editar

Los docentes, investigadores, personal no docente y todos aquellos que no pertenecen a la institución pueden elegir la Editorial de la UNSJ para publicar sus libros. Tiene que acercarse hasta la sede del organismo e iniciar un expediente que será derivado a la Junta de Publicación de la Universidad Nacional de San Juan que evaluará los títulos. Una vez aprobado se corrige el estilo. Superado ese paso se procede al diagrama y diseño.

Cumplidas esas tareas se hace la compulsa de precios o pedido de presupuesto, por la calidad y cantidad de los libros a editar y se pide una prueba de galeras, es decir, uno o dos ejemplares son exhibidos previamente para ver si el material está bien o presenta algún error, si lo tiene servirá para corregirlo inmediatamente y se mandará a imprimir.

Ventas

Según Carelli, la recaudación de la Editorial de la UNSJ creció durante los años 2017 y 2018, esta situación tuvo como contraste un panorama negativo con respecto al país. En Argentina, la venta de libros justamente en ese periodo cayó estrepitosamente. Según los datos contemplados rondó entre el 25% al 35% desde el año 2015.

El último relevamiento semestral realizado por la Editorial sanjuanina, determinó que los libros más vendidos fueron: Los Héroes Olvidados de la Cuesta de Chacabuco de Roberto Colimodio. Segundo quedó El Control Constitucionalidad de la Provincia de San Juan de los autores Pastor, Riveros y Tripolone, y tercero Muchacha y otros relatos musicales de Andrés de Cara.