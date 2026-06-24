En el marco de un crecimiento exponencial de la demanda educativa y un panorama productivo nacional en plena ebullición, el director de Educación Técnica de la provincia, Rodolfo Navas, brindó un detallado panorama sobre la situación actual de las escuelas técnicas en San Juan. En diálogo con DIARIO HUARPE, el funcionario abordó dos temas centrales: el preocupante retraso en el envío de fondos nacionales y el significativo incremento de la matrícula estudiantil que atraviesan los establecimientos educativos.

La demora de los fondos de Nación

En relación al financiamiento destinado a los insumos y prácticas de las escuelas técnicas, Navas confirmó que, si bien el Gobierno nacional mantiene vigente el programa de asistencia (conocido como "Programa 39"), los depósitos correspondientes al año 2026 presentan una demora de aproximadamente cuatro a cinco meses.

"Ese importe ha estado llegando hasta el año pasado. Es más, se terminaron de depositar en marzo de este año algunas escuelas que habían quedado pendientes y estamos esperando ya los importes de este año que están aprobados por Nación", explicó el director.

Detalló que el atraso administrativo responde a cambios internos en el Ministerio de Capital Humano, sumado a la reciente reestructuración en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). La renuncia del director nacional ejecutivo, Ludovico Grillo, y el posterior acceso de Fernando Tascón, generaron una demora en los procesos burocráticos.

A pesar de este escenario, Navas destacó que San Juan no ha descuidado a sus instituciones. Siguiendo instrucciones del gobernador Marcelo Orrego y la ministra de Educación, según manifestó, el Estado provincial ha cubierto las necesidades urgentes para que las escuelas puedan continuar con sus actividades sin interrupciones.

"Nunca el gobierno de la provincia ha dejado de estar asistiendo a las escuelas, lo que hoy me pide permanentemente la ministra de Educación es que estemos presentes. Y así ha sido", aseguró.

Sin embargo, aclaró que la llegada de estos recursos nacionales es vital para las prácticas específicas que demandan las especialidades técnicas, especialmente en un contexto de crecimiento de la actividad productiva vinculada a la minería, el litio y el petróleo (Vaca Muerta), donde se necesita formar mano de obra calificada.

Crecimiento histórico de la matrícula

En contraste con el problema financiero, la noticia alentadora llegó de la mano de las estadísticas educativas. Según Navas, las escuelas técnicas de la provincia se encuentran hoy al tope de su capacidad, revirtiendo una tendencia negativa que se venía registrando en años anteriores.

"Hoy no hay más lugar en las escuelas técnicas", afirmó Navas.

El fenómeno más destacado es la disminución del desgranamiento (abandono escolar). Históricamente, muchos estudiantes abandonaban la orientación técnica al llegar al tercer o cuarto año, momento en el que debían definir su especialidad. Sin embargo, a partir del ciclo lectivo 2024, esta realidad cambió drásticamente.

"La importancia y la relevancia, la valorización que le ha puesto este gobierno provincial a las escuelas técnicas está haciendo que los estudiantes permanezcan y transcurran durante estos 7 años", señaló Navas.

Los números respaldan esta afirmación. El director puso como ejemplo una escuela que pasó de tener 220 egresados en 2024 a 340 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 55% en apenas un año.

Un futuro prometedor

El director atribuyó este éxito no solo al interés de los jóvenes por insertarse en un mercado laboral cada vez más competitivo, sino también a las políticas educativas implementadas por la provincia, como los programas "Comprendo, Aprendo" y "Transformar la Secundaria".

La sinergia entre el crecimiento de la demanda estudiantil y las necesidades del sector productivo plantea un desafío para las autoridades provinciales. Mientras se espera la normalización del envío de fondos nacionales, el gobierno local continúa apostando a fortalecer la educación técnica como pilar del desarrollo económico de San Juan.