A pocas horas del esperado cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la Embajada Británica en Buenos Aires apeló al humor para palpitar uno de los partidos que mayor expectativa genera. Con un particular “memo” y una conocida frase argentina, la representación diplomática buscó bajarle tensión a la previa.

La publicación apareció en las redes sociales oficiales de la Embajada y rápidamente llamó la atención por el tono elegido. El encargado de manejar la cuenta se presentó ante los seguidores y anticipó que tenía instrucciones precisas sobre cómo referirse al encuentro.

“Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”, escribieron.

Comunicado de la embajada británica en Buenos Aires.

A continuación, compartieron un supuesto documento enviado por la denominada “Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina en la Copa del Mundo”. El texto, completamente humorístico, estableció tres indicaciones según el resultado de la semifinal.

Ante una victoria inglesa, la orden fue “celebrar de forma elegante y punto”. En caso de un triunfo de la Selección Argentina, el mensaje indicó que debían “felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes”.

El tercer punto estuvo dedicado a los memes. La Embajada dio vía libre al humor, aunque incluyó una particular advertencia: “El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’”.

La traducción literal elegida para la frase fue una expresión muy conocida entre los argentinos: “El horno no está para bollos”.

Con la publicación, la Embajada Británica se sumó al tono que adoptaron varios protagonistas en las horas previas al encuentro, quienes intentaron mantener el foco exclusivamente en lo deportivo.

El propio Lionel Scaloni se refirió a la histórica rivalidad y fue claro al respecto. “El mensaje es que esto es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa. Tienen un gran entrenador, que aprecio, pero repito: es un partido de fútbol”, sostuvo el entrenador de la Selección Argentina.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles por un lugar en la final del Mundial 2026, donde ya espera España.