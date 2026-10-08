La Embajada de Israel en Argentina realizó este miércoles un homenaje a las víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023, al cumplirse tres años de aquella jornada. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, y reunió a familiares de víctimas, sobrevivientes, dirigentes políticos, empresarios y representantes diplomáticos.

El acto estuvo encabezado por la embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef, quien brindó su primer discurso oficial en el país y recordó cómo vivió personalmente aquella jornada junto a su familia. En ese marco, pidió que el terrorismo no sea “normalizado ni justificado nunca”.

Durante la ceremonia se exhibieron fotografías de víctimas junto a rosas blancas, además de imágenes y audios vinculados al ataque. También se reprodujeron comunicaciones realizadas durante aquella mañana, mientras en las pantallas se proyectaban registros del ingreso de los atacantes al sur de Israel.

La embajadora relató que dos de sus hijos realizaban el servicio militar obligatorio en ese momento y recordó que uno de ellos recibió la orden de regresar a su base pocas horas después del inicio del ataque. También señaló que durante aproximadamente un mes no tuvo noticias suyas.

En otro tramo del discurso, Spieler Reshef vinculó lo ocurrido con la historia argentina y recordó que Buenos Aires también fue escenario de atentados terroristas. Además, agradeció el acompañamiento del Gobierno argentino y de distintos sectores de la sociedad.

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó alrededor de 1.200 personas muertas y 251 secuestradas y trasladadas a Gaza. Entre las víctimas y los rehenes hubo personas de distintas nacionalidades, incluidos ciudadanos argentinos.

Uno de los momentos más emotivos se produjo hacia el final, cuando familiares de víctimas y allegados de personas secuestradas colocaron ofrendas florales. Detrás de ellos, las pantallas mostraron velas encendidas mientras el salón permanecía en silencio.

También tomó la palabra Natalia Casarotti, madre de Keshet, un joven asesinado en el Festival Nova. En su testimonio recordó a su hijo y sostuvo que, pese al dolor, vuelve a elegir la vida como una forma de honrar su memoria y la del resto de las víctimas.