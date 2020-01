La emisión de deuda de empresas de la región fue la más alta de la década

Las emisiones corporativas en América Latina repuntaron en 2019 ante la disminución de la incertidumbre política y el aprovechamiento de tasas de interés más bajas por parte de las empresas, y pese a la reducción del último trimestre fue la más alta de los últimos 10 años.



Así lo informó hoy la calificadora Moody's, al señalar que los mercados de bonos de alto rendimiento de América Latina absorberán vencimientos por solo USS$ 1.700 millones hasta fines de 2020.



Las emisiones de alto rendimiento de la región ascendieron a un total de US$ 3.900 millones en el cuarto trimestre de 2019, con una caída del 60% desde US$ 9800 millones en el tercer trimestre, señaló Moody's Investors Service en su informe trimestral sobre emisiones de alto rendimiento en América Latina.



A pesar de esta disminución, el total alcanzado en 2019 fue el segundo más alto del período 2010-2019.



"El repunte en las emisiones del año pasado se debió a una disminución general de la incertidumbre política y a tasas de interés más bajas", afirmó Martina Gallardo Barreyro, vice president de Moody's.



En ese sentido, la calificadora espera "que los altos niveles de emisiones de alto rendimiento continúen en la región durante el primer trimestre de 2020, salvo en Argentina y Ecuador, donde la incertidumbre política y las problemáticas de cada país limitarán la capacidad de las empresas para acceder a los mercados internacionales".



Moody's señaló que las necesidades de refinanciamiento son bajas hasta fines de 2020, por lo cual los mercados de bonos de alto rendimiento de América Latina absorberán vencimientos por US$ 1.700 millones hasta fines de 2020.



Es que las tasas de interés más bajas han permitido a los emisores refinanciar la deuda y extender los vencimientos más allá de 2020.