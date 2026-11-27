La emoción por llegar a la gala del Sanjuanino Solidario 2026 también se hizo sentir entre los diez proyectos finalistas. Una de las protagonistas de esta edición es Analía Giménez, referente de la Pastoral Carcelaria, una iniciativa de la Iglesia Católica que desde hace 37 años acompaña a personas privadas de la libertad en el Penal de Chimbas y brinda contención a sus familias.

En el marco de la décima edición del certamen organizado por GRUPO HUARPE, la representante de la organización contó cómo vivieron el camino hasta la instancia final y destacó que la participación les permitió dar a conocer una tarea que muchas veces pasa inadvertida. "Es un movimiento de la Iglesia Católica que estamos abocados a llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos privados de la libertad y a la contención de sus familias", explicó.

Sobre la experiencia de haber sido seleccionados entre los diez finalistas, reconoció que atravesaron estas semanas con mucha expectativa y entusiasmo. Incluso, contó que recibieron numerosas muestras de apoyo de personas que les manifestaron haber votado por su iniciativa.

"La verdad que con mucha expectativa. Gracias a Dios, todos nos dicen que nos han votado, así que yo creo que somos los ganadores. Ha sido muy lindo, muy positivo", expresó la mujer.

Sin embargo, más allá del resultado de la competencia, la referente destacó que llegar a esta instancia tuvo un valor especial para la organización: permitió que más sanjuaninos conocieran el trabajo que realizan y la tarea de acompañamiento que sostienen dentro y fuera del ámbito penitenciario. "Nos ha servido mucho para la visibilidad de nuestra pastoral, porque mucha gente no tiene noción de que existimos y que hacemos servicio", señaló.

La Pastoral Carcelaria desarrolla una labor que no se limita a las visitas al Penal de Chimbas. También acompaña a las familias de las personas detenidas y a quienes recuperan su libertad, con el objetivo de brindar contención y abrir caminos para una nueva etapa.

Entre sus proyectos se encuentra la creación de una fundación destinada a impulsar la reinserción laboral de personas que salen del penal o acceden a salidas transitorias. La propuesta busca generar oportunidades de trabajo mediante herramientas y maquinarias que permitan desarrollar actividades productivas.

Para la organización, el paso por el Sanjuanino Solidario representa una oportunidad para visibilizar esa tarea y acercar a la comunidad una realidad que muchas veces permanece lejos de la mirada cotidiana.