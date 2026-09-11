La emoción de "Chupino" Noriega tras conquistar otra vez el Clásico Sarmiento

Juan “Chupino” Noriega volvió a quedarse con el Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento, esta vez arriba de Endo Verde, y alcanzó una marca perfecta en la tradicional competencia sanjuanina: corrió cuatro veces el clásico y ganó las cuatro (2018, 2022, 2025 y 2026). El jockey habló con DIARIO HUARPE tras la consagración y contó sus sensaciones luego de la victoria en la edición 74.

“Este Clásico tuve la suerte de correrlo cuatro veces y lo ganamos las cuatro”, remarcó Noriega, dejando en claro el particular vínculo que construyó con una de las carreras más importantes del calendario hípico de San Juan.

El jockey Juan “Chupino” Noriega fue distinguido tras conseguir su tercer triunfo en el Clásico Sarmiento. FOTO: MARTÍN BRITO / DIARIO HUARPE.

Una racha perfecta en el Sarmiento

El dato convierte al triunfo conseguido con Endo Verde en una nueva celebración para el jockey. Cada una de las tres oportunidades en las que Noriega estuvo arriba de un caballo en el Clásico Sarmiento terminó de la misma manera: con una victoria.

“En San Juan la verdad que para mí es una satisfacción poder venir a correr a este hipódromo y tener la suerte de ganar”, expresó el jockey al recordar lo que representa para él competir en la provincia.

Esta vez, Noriega estuvo al mando de Endo Verde, el caballo local que llegaba como uno de los grandes candidatos y que finalmente confirmó sus antecedentes para quedarse con la edición 74 del tradicional clásico.

Endo Verde, de menor a mayor

Noriega volvió a festejar en el Hipódromo de San Juan y mantuvo su racha perfecta en el Clásico Sarmiento. FOTO: MARTÍN BRITO / DIARIO HUARPE.

Sobre el desarrollo de la carrera, Noriega explicó que llevó al caballo de menor a mayor hasta encontrar el espacio necesario para atacar en la definición. “La verdad que el caballo es un caballo muy corredor. Corrió de menor a mayor y lo fui buscando de los 1.000, los 1.200 metros para el disco, despacito de menor a mayor hasta que tuve la suerte de poder encontrar libertad al entrar a la recta, sacarlo libre”, contó.

El experimentado jockey destacó además la respuesta que tuvo Endo Verde en el tramo decisivo de la competencia.“Ha sido una atropellada larga porque es un caballo que va para adelante y la verdad que con un balance muy positivo, un caballo muy corredor”, sostuvo.

El valor de un caballo con experiencia

Noriega también resaltó los antecedentes que llevaron a Endo Verde a presentarse como uno de los favoritos del Sarmiento. “Es el caballo local. Él siempre hace las cosas bien. Hoy corrió en Mendoza, ganó en Vendimia, ganó el Patrono Santiago”, señaló.

Para el jockey, la calidad del caballo simplifica parte de la tarea durante una carrera. “Ayuda mucho cuando el caballo tiene tanta clase, así es muy fácil, se simplifica todo para un jockey”, afirmó.

Noriega suma una nueva victoria en una competencia en la que mantiene una estadística perfecta. Cuatro participaciones, cuatro victorias. Esa es la particular marca que “Chupino” construyó en el Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento, una racha que volvió a extender este año junto a Endo Verde.

Los triunfos de Chupino Noriega en el Clásico Sarmiento

La 65º edición del clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Hipódromo. Corrió con Atlas Again.

La 69º edición del clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Hipódromo. Corrió con el Stud la Nona Asiatic Till.

La 73º edición del clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Hipódromo. Corrió con el caballo Solicitadísimo, del Stud El Rezongón.

La 74º edición del clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Hipódromo. Corrió con el caballo Endo Verde, del Stud El Rezongón.