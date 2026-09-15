La ciclista sanjuanina Delfina Dibella, de 20 años, consiguió la medalla de bronce en la contrarreloj individual de ciclismo en ruta de los Juegos ODESUR Santa Fe 2026 y luego habló sobre sus sensaciones tras subir al podio. La deportista completó los 36 kilómetros de la prueba en 48:26.520, resultado que le permitió finalizar en el tercer lugar.

Después de la competencia, Dibella destacó especialmente la posibilidad de compartir este momento con sus seres queridos, luego de una preparación que la llevó a pasar mucho tiempo fuera de San Juan. “Muy contenta de poder vivirlo con mi familia, porque la verdad paso mucho tiempo afuera y es una de las cosas que más me duele”, expresó.

El valor de la preparación

La sanjuanina también valoró el trabajo realizado para llegar a esta competencia internacional y remarcó que todavía tiene margen para continuar creciendo dentro del ciclismo. “Ha sido mucha la preparación, así que tengo mucho tiempo para seguir progresando”, señaló.

Dibella además destacó que compitió frente a corredoras de mayor edad y experiencia, por lo que consideró importante el resultado conseguido en Santa Fe. “Son corredores mucho más grandes que yo, así que contenta de que a poquito se vaya”, manifestó.

De la gimnasia al alto rendimiento

La ciclista también contó parte del recorrido que realizó antes de llegar al presente deportivo que atraviesa. Hasta 2021 competía en gimnasia aeróbica y, posteriormente, comenzó a dedicarse al fútbol y al ciclismo.

En ese sentido, reconoció que nunca imaginó que su vida estaría vinculada al deporte de alto rendimiento. “Nunca me imaginé poder tener esta vida que estoy llevando hoy en día de alto rendimiento, fue algo que nunca me lo imaginé”, afirmó.

La sanjuanina agregó que su proceso todavía está en desarrollo y que continúa conociéndose como deportista. “De a poco me voy conociendo, tengo una ventana larga”, sostuvo.

La primera medalla sanjuanina

El bronce obtenido por Dibella significó la primera medalla conseguida por una deportista sanjuanina en los Juegos ODESUR 2026. Su actuación permitió que la provincia tuviera representación en el podio de una competencia internacional.

La ciclista también agradeció el respaldo recibido para poder estar presente en Santa Fe. “Gracias a la Selección por estar acá presente”, expresó luego de conseguir la presea.

Con 20 años, Dibella atraviesa así una etapa de crecimiento en el alto rendimiento y suma una medalla internacional a su trayectoria. El tercer puesto en la contrarreloj de 36 kilómetros marcó además un momento especial al poder celebrarlo junto a su familia.