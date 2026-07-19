Entre las miles de personas que coparon la Plaza 25 de Mayo para seguir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, hubo una historia que conmovió a todos. La de Gian, un pequeño sanjuanino que, pese a estar enfermo, no quiso perderse el partido más importante de la Selección.

Acompañado por su mamá, Carina, llegó hasta el corazón de la Capital con una sola ilusión: alentar a la Albiceleste junto a miles de compatriotas. "Está enfermo, pero quería venir igual", contó su madre mientras sostenía a Gian, que no dejó que el malestar le quitara la posibilidad de vivir un momento que soñaba desde hacía días.

Cuando comenzó a sonar el Himno Nacional Argentino, interpretado por María Becerra desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Gian llevó su mano al pecho y cantó cada estrofa con emoción. A su alrededor, cientos de sanjuaninos hicieron lo mismo, creando una imagen cargada de sentimiento y orgullo.

La escena no tardó en transformarse en una de las postales más emotivas de la jornada. Mientras miles de banderas celestes y blancas flameaban en la plaza, el pequeño recordó que el amor por la Selección muchas veces supera cualquier obstáculo.

La convocatoria organizada para seguir la final reunió a familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades. Sin embargo, la presencia de Gian sobresalió entre la multitud por la fuerza de su gesto y por las ganas de estar presente, aun cuando su salud recomendaba quedarse en casa.

En una tarde donde la ilusión de una nueva estrella unió a todo un país, la historia del pequeño sanjuanino reflejó el verdadero espíritu con el que miles de argentinos vivieron la final: con esperanza, pasión y un amor incondicional por la camiseta. Porque, para muchos, el fútbol también se juega con el corazón.