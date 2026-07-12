PUBLICIDAD PUBLICIDAD Deportes > El sueño continúaLa emoción de Julián Álvarez tras el pase a semis: “Vamos por todo”Tras la clasificación a semifinales, habló sobre el esfuerzo del equipo y el próximo desafío en el Mundial 2026.POR REDACCIÓNHace 2 horasJulián Álvarez tras el pase a semifinales del Mundial 2026.Selección ArgentinaMundial 2026SEMIFINALESJulián ÁlvarezInglaterraSuizaHUARPE mundial 2026PUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}