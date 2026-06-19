Carlos "La Mona" Jiménez vivió uno de los momentos más especiales de su vida. El histórico cantante cordobés logró conocer a Lionel Messi durante la estadía de la Selección Argentina en Estados Unidos y compartió la emoción con miles de seguidores a través de sus redes sociales.

Tras reunirse con los futbolistas que defienden el título mundial en la Copa del Mundo 2026, el máximo referente del cuarteto argentino publicó un video junto al capitán de la Albiceleste y dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral. “La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años seguir cumpliendo sueños. Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos Argentina!”, escribió el artista.

Las imágenes muestran un encuentro cargado de afecto entre dos de las máximas figuras populares del país. En el video, La Mona abraza a Messi y le expresa su admiración. “Te quería conocer, de verdad. Este año cumplo 76 años, estoy viejito ya...”, le dijo el cantante entre sonrisas.

Lejos de cualquier formalidad, el capitán argentino respondió con la sencillez que lo caracteriza: “No, pero estás bien...”. “Sí, gracias a Dios me cuido”, contestó el cordobés, mientras ambos compartían un cálido momento que fue celebrado por los fanáticos.

El encuentro se produjo en el marco de la participación de Argentina en el Mundial 2026, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca avanzar a las instancias decisivas del certamen. La presencia de La Mona en Estados Unidos forma parte del apoyo que diferentes personalidades argentinas brindan al seleccionado durante la competencia.

El video no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la emoción genuina del artista y la cercanía de Messi. Muchos coincidieron en que se trató de una escena que reunió a dos ídolos de distintas generaciones y ámbitos, pero unidos por el cariño y la admiración popular.

A los 75 años, La Mona Jiménez sumó un recuerdo imborrable a una carrera que lo convirtió en una de las figuras más queridas de la música argentina. Y esta vez, el sueño cumplido tuvo como protagonista al mejor futbolista del mundo.