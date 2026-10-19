El regreso de la Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines a San Juan estuvo marcado por la emoción, el reencuentro familiar y el sabor amargo de la final perdida ante Francia en los World Skate Games Asunción 2026. Gonzalo “Nolo” Romero, uno de los referentes del conjunto albiceleste, habló con GRUPO HUARPE en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y dejó abierta la posibilidad de continuar o no en el próximo proceso mundialista.

Apenas llegó a la provincia, Romero reconoció que el resultado de la final todavía pesaba en el ánimo del plantel. Sin embargo, destacó la tranquilidad de haber entregado todo dentro de la pista. “Dimos todo, no se dio, pero bueno, el deporte es así”, expresó el jugador.

Nolo Romero dejó abierto su futuro en la Selección Argentina

Consultado sobre la posibilidad de continuar formando parte del seleccionado nacional de cara al próximo proceso mundialista, Romero evitó dar una respuesta definitiva.

El jugador explicó que la exigencia física y emocional de una Copa del Mundo obliga a tomarse un tiempo antes de tomar decisiones importantes. Además, reconoció que el resultado de la final todavía está muy presente.

“Hay que pensar mucho realmente después de un Mundial, de una semana muy exigente”, sostuvo el jugador, quien prefirió dejar cualquier definición para más adelante.

De esta manera, el futuro de Romero con la camiseta albiceleste permanece abierto. Por ahora, su prioridad será descansar, recuperar energías y compartir tiempo con su familia después de la competencia internacional.

“Mucha gente quisiera estar donde llegamos nosotros”

Más allá de la tristeza por la derrota ante Francia, Romero también hizo un balance positivo del desempeño argentino durante los World Skate Games.

El seleccionado dirigido por José Luis “Negro” Páez consiguió avanzar hasta la final después de superar una exigente semifinal contra España, que se resolvió por penales. Sin embargo, en el partido decisivo, nuevamente desde el punto penal, Francia terminó quedándose con el título mundial.

Romero reconoció que las finales perdidas dejan sensaciones difíciles de superar, pero remarcó que alcanzar el segundo puesto del mundo también representa un logro importante.

“Creo que mucha gente le gustaría estar donde hemos llegado nosotros”, señaló, al destacar el trabajo realizado por el plantel durante toda la competencia.

El jugador también aseguró que, aunque el equipo está triste por no haber conseguido el campeonato, existen motivos para valorar el recorrido y el esfuerzo que hicieron todos sus compañeros.

Con la medalla de plata, Nolo Romero regresó a San Juan para reencontrarse con su familia y comenzar un período de descanso. Su continuidad en la Selección Argentina será una decisión que tomará más adelante, cuando pueda analizar con mayor tranquilidad lo vivido en Paraguay.