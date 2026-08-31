La tensión que durante horas se vivió en una sinagoga del barrio porteño de Flores terminó con una celebración dentro del templo. La Justicia decidió suspender el operativo de desalojo y los integrantes de la comunidad judía que permanecían en el lugar festejaron la decisión.

Uno de los fieles que participó de la resistencia habló después de que se conociera la suspensión y manifestó su enorme alegría por el resultado. “Gracias a Dios logramos recuperar el templo”, expresó, según relató a TN.

La emoción después de horas de tensión

El hombre contó que sus compañeros estaban satisfechos con el trabajo que había realizado durante la jornada y destacó el resultado conseguido luego de varias horas de incertidumbre.

En medio de la emoción, utilizó una particular expresión para describir lo que sentía: “Tengo la chispa divina”.

La frase reflejó el clima que se vivió dentro del templo después de que el procedimiento judicial quedara suspendido y los fieles pudieran permanecer en el lugar.

La escena contrastó con las primeras horas del día, cuando un fuerte operativo policial se había desplegado en las inmediaciones de la sinagoga ubicada en Helguera y Bogotá.

Unos 30 fieles resistieron el desalojo

Alrededor de 30 personas, entre ellas un rabino, permanecieron dentro del edificio y se negaron a abandonarlo. Los integrantes de la comunidad cuestionaban la medida judicial y sostenían que el inmueble había sido vendido de manera ilegal.

El desalojo había sido ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons, en el marco de una disputa judicial entre dos sectores vinculados a la comunidad judía.

Durante el procedimiento, un Oficial de Justicia logró establecer un canal de diálogo con las personas que estaban dentro del templo. Se acordó inicialmente darles un tiempo para finalizar sus rezos antes de continuar con la ejecución de la medida.

La Justicia finalmente suspendió el procedimiento

Después de más de tres horas de conflicto, la Justicia dio marcha atrás con el operativo y suspendió el desalojo.

La decisión fue recibida con alegría por los fieles que permanecían dentro de la sinagoga. “Es una alegría, no se cayó la venta pero sí el desalojo. Vamos a permanecer aquí. Todavía no se sabe cómo se va a resolver”, había expresado otro integrante de la comunidad.

El conflicto, sin embargo, no quedó resuelto. La suspensión del desalojo no implica una definición sobre la disputa por la propiedad del inmueble, por lo que las partes deberán continuar con la discusión en el ámbito judicial.

La situación comenzó a partir de una disputa entre dos grupos de fieles por la posesión del templo. Uno de los sectores obtuvo un fallo favorable que habilitaba la recuperación del inmueble, mientras que quienes permanecían allí rechazaron abandonar el lugar.

Por ahora, los integrantes que resistieron el operativo continúan dentro del templo y celebraron una decisión que interpretaron como una victoria.