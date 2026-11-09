La expectativa por la primera misa del papa León XIV en Argentina se vive con emoción entre miles de fieles que llegaron hasta el Monumento de los Españoles, en Palermo. Entre canciones, aplausos y banderas, una mujer que participa de la parroquia San Rafael Arcángel de Devoto compartió su historia con Ana Paula Zabala, en la cobertura especial de GRUPO HUARPE.

Sin embargo, detrás de la emoción por la llegada del Pontífice, la mujer también cargó con una historia personal marcada por momentos difíciles. Durante la entrevista contó que este año perdió muchas de las cosas por las que había trabajado y luchado, pero que, aun en medio de ese dolor, encontró en la fe una fuerza para seguir adelante. “Este año he perdido todo por lo que luché, pero no la fe”, expresó conmovida.

La jornada en Palermo tuvo entonces un significado especial: no solo estaba cumpliendo el deseo de vivir de cerca la visita de un Papa, algo que no había podido hacer cuando Juan Pablo II llegó al país y ella tenía 12 años, sino que también estaba compartiendo ese momento con sus hijos. “Acá estoy disfrutando con mis hijos este hermoso día”, contó.

La entrevistada, oriunda de la provincia de Buenos Aires, llegó junto a integrantes de su comunidad religiosa y explicó que todos se habían acercado temprano para vivir la jornada. Aunque con el correr de las horas el grupo se dispersó entre la multitud, aseguró que estaban disfrutando de la espera y de la posibilidad de participar de un acontecimiento histórico.

Durante la conversación también destacó que el mensaje de León XIV puede trascender a la comunidad católica y convertirse en una invitación para toda la sociedad. En ese sentido, recomendó especialmente la lectura de Dilexi te, la exhortación apostólica del Pontífice, y resaltó la importancia de recuperar los valores del amor, la solidaridad y la fraternidad.

Consultada sobre qué espera que genere la visita papal entre los argentinos y sus dirigentes, dejó una reflexión sobre la necesidad de construir una sociedad más unida. “Creo que todos nos une algo en común: queremos paz, queremos decir basta a la corrupción, queremos sentirnos hermanos”, sostuvo.

Antes de terminar, expresó su amor por el país y pidió que los argentinos puedan encontrar puntos de encuentro más allá de sus diferencias. “Amo mi patria”, manifestó, con el deseo de que Dios bendiga a la Argentina.

Así, en medio de una convocatoria multitudinaria, su historia reflejó una de las tantas razones por las que miles de personas llegaron hasta Palermo: la esperanza de encontrar en las palabras y la presencia de León XIV un mensaje de fe, paz y unidad