El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina continúa generando mensajes de despedida. Esta vez fue Matías Manna, uno de los colaboradores de Lionel Scaloni, quien le dedicó una emotiva carta al capitán y puso el foco en su manera de entender el juego.

Manna, integrante del cuerpo técnico de la Albiceleste desde el ciclo de Jorge Sampaoli y luego colaborador de Scaloni, destacó la influencia de Messi en la identidad futbolística que construyó la Selección durante los últimos años.

El legado futbolístico de Messi

En su mensaje, Manna recuperó algunas reflexiones que Messi realizó durante el proceso de la Selección y resaltó la importancia que tuvo su mirada sobre el juego.

“Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos”, escribió el analista, al recordar una de las frases del capitán.

También citó otra reflexión de Messi sobre la evolución del equipo: “Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes. Volvimos a ser nosotros”.

Para Manna, esa manera de jugar representa parte de la identidad que quedó asociada al ciclo de Scaloni y a la presencia de Messi dentro del equipo.

La carta de Manna a Messi en sus redes sociales. (Foto: mannamatias/Instagram)

“Ojalá perdure tu manera de sentir el juego”

Uno de los fragmentos más destacados de la carta estuvo relacionado con el futuro de la Selección. Manna planteó que el legado de Messi puede ir más allá de los títulos y los récords y quedar asociado a una determinada forma de jugar.

“En esta fecha FIFA de tu despedida, tu legado (entre tantos otros), ojalá sea que la Selección Argentina represente esa forma de jugar, ese estilo”, escribió.

En otro tramo, sostuvo: “Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego”.

Manna también destacó la búsqueda de un fútbol basado en el pase corto, la participación de los mediocampistas y la posesión de la pelota como características que, según su mirada, identificaron a la Selección durante los mejores partidos de la era Scaloni.

La despedida de Messi

Messi anunció el 31 de agosto su retiro de la Selección argentina después de más de 20 años con la camiseta albiceleste. El capitán explicó que había tomado la decisión tras la final del Mundial 2026 y que posteriormente terminó de reafirmarla.

Sin embargo, tendrá una última presentación ante el público argentino. La AFA confirmó su convocatoria para el amistoso frente a Benín, previsto para el 6 de octubre en el estadio Monumental, en el marco del homenaje preparado para su despedida.

Así, mientras se prepara el último partido de Messi con la Selección, las palabras de Manna pusieron el foco en una parte diferente de su recorrido: no solamente los títulos conquistados, sino también la identidad futbolística que dejó durante su etapa con la camiseta argentina.