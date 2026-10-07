Lionel Messi volvió a dirigirse a los hinchas después de su último partido con la Selección Argentina y reconoció que ya extraña vestir la camiseta celeste y blanca. Un día después del triunfo 3-0 ante Benín en el Monumental, el capitán compartió una carta en la que repasó su recorrido, agradeció a quienes lo acompañaron y reafirmó que está convencido de haber tomado la decisión correcta.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi al comenzar su mensaje.

La publicación llegó después de una noche cargada de emoción, en la que el rosarino convirtió uno de los goles del triunfo y recibió el reconocimiento de los hinchas en su último encuentro con la Selección.

Un adiós después de más de 20 años

Messi reconoció que todavía le quedaron muchas cosas por decir y que resulta imposible resumir en un solo mensaje todo lo que significó su trayectoria con Argentina.

“Me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, señaló.

El capitán también destacó el papel de su familia durante todo el recorrido, especialmente en los momentos más difíciles. A su vez, agradeció a sus amigos, compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos que compartieron con él las distintas etapas de su carrera.

El vínculo con la Selección estuvo marcado por años de frustraciones, pero también por las conquistas que finalmente cambiaron su historia con la camiseta argentina.

El recuerdo de Maradona

Uno de los pasajes más destacados de la carta estuvo dedicado a Diego Maradona. Messi lo recordó como una figura fundamental para la historia del fútbol argentino y aseguró que sintió su acompañamiento incluso después de su muerte.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, expresó.

También agradeció a los clubes en los que jugó por respetar sus compromisos con la Selección y permitirle priorizar al equipo nacional cada vez que debía vestir la camiseta albiceleste.

Messi cerró una etapa inolvidable

El último partido ante Benín puso punto final a una historia de más de dos décadas con la Selección Argentina. Durante ese período, Messi consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El capitán también disputó la final del Mundial 2026 ante España, una derrota que quedó entre los últimos capítulos de su ciclo con Argentina.

Ahora, Messi dejó claro que su relación con la Selección continuará, aunque desde otro lugar. Ya no estará dentro de la cancha, pero seguirá acompañando al equipo y a los futbolistas que deberán continuar su legado.

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó.