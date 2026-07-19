La emotiva dedicatoria de la esposa de Lisandro Martínez antes de la final

En la antesala del partido decisivo de la Selección Argentina, el futbolista Lisandro Martínez conmovió a las plataformas digitales al dedicar un profundo mensaje de cumpleaños a su pareja, Muri López Benítez. El defensor aprovechó el sábado 18 para expresar públicamente sus sentimientos hacia la influencer en una fecha tan especial para ambos.

El jugador manifestó su admiración de forma directa. "Hoy cumple años el amor de mi vida", escribió y siguió: "Seguí brillando como lo haces cada día, con esa luz tan pura y tan real que ilumina todo a tu alrededor".

La publicación continuó con palabras que reflejan la solidez de la relación. En ese sentido, el futbolista sumó detalles de su afecto. "Me enamoré de tu sonrisa, de tu energía, de tu sencillez, de tu amabilidad. De la paz que me das, de tu alegría, de tu amor, de tu carisma, de tu humildad, de tus besos, de tus abrazos y, sobre todo, de ese corazón inmenso que tenés. Gracias por elegirme, por acompañarme y por ser mi familia".

La respuesta de la homenajeada no tardó en llegar en el mismo espacio virtual. "¡Mi amor! Sabés cómo llegar a mi corazón siempre y te lo agradezco tanto", replicó la joven visiblemente movilizada por el gesto.

Para finalizar su agradecimiento, la influencer devolvió el cariño con la misma intensidad. "Qué privilegio pasar por esta vida y conectar tan profundamente con vos. Cada experiencia que vivimos juntos es transformadora. Gracias. Te amo infinitamente", cerró en la publicación.