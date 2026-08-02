Tobías Martínez ganó este domingo el Desafío de las Estrellas Shell V-Power 2026, disputado en el Circuito San Juan Villicum, y luego de celebrar su primer triunfo en el Turismo Carretera quebró en llanto al dedicar la victoria a su familia, que atraviesa un duro momento.

Una vez finalizada la carrera, el piloto sanjuanino expuso que: "Este triunfo es para toda mi familia. Para mi abuelo, que perdió a su señora... mis tías, mi madrina. La verdad es que no ha sido nada fácil en la semana", expresó con la voz entrecortada.

Martínez reveló que incluso estuvo cerca de no presentarse a competir debido al difícil presente familiar. "La semana pasada no sabíamos si íbamos a correr. Pero me dijo mi tía que sí, que había que correrla, porque ella siempre se sentaba a ver las carreras los sábados y los domingos. La recuerdo como si estuviera acá", dijo emocionado.

Con el Chevrolet Camaro del RUS MED Team, el sanjuanino protagonizó una remontada memorable: largó desde el puesto 31, tomó la punta en la vuelta 42 y resistió hasta la bandera a cuadros para conseguir una victoria histórica. Detrás terminaron Juan Pablo Gianini (Ford) y Germán Todino (Ford).

Una remontada inolvidable

La competencia tuvo múltiples cambios de liderazgo y varios abandonos de quienes peleaban adelante. Sebastián Abella, Marcos Castro, Matías Canapino, Gastón Ferrante, Otto Fritzler y Juan Tomás Catalán Magni llegaron a comandar la carrera en distintos momentos.

Las neutralizaciones, problemas mecánicos y estrategias de boxes modificaron el panorama hasta que Martínez heredó la punta en la vuelta 42. Desde allí sostuvo una intensa presión de Gianini en los giros finales y resistió incluso dos ingresos del pace car para sellar una victoria que quedará marcada en su carrera.

El triunfo también representó la primera victoria del RUS MED Team en el Turismo Carretera, otro dato histórico para la estructura.

En el campeonato, Jonatan Castellano continúa como líder con 266,5 puntos, seguido por Agustín Canapino, Otto Fritzler y Manu Urcera, quienes ya aseguraron su lugar en la Copa de Oro. La etapa regular concluirá el próximo 23 de agosto en Paraná.

Para Tobías Martínez, sin embargo, el resultado tuvo un significado que fue mucho más allá del automovilismo. En su provincia, ante su gente y en medio del dolor familiar, convirtió una victoria deportiva en un homenaje cargado de amor y emoción.