Lionel Messi vivió un cumpleaños inolvidable en plena concentración de la Selección Argentina. Mientras disputa el Mundial 2026 y continúa ampliando su leyenda dentro de las canchas, el capitán recibió una emotiva muestra de cariño por parte de sus compañeros, quienes organizaron un homenaje especial para celebrar sus 39 años.

La sorpresa fue revelada por Rodrigo De Paul a través de sus redes sociales. El mediocampista compartió una imagen en la que todo el plantel aparece junto a Messi vistiendo remeras personalizadas con una fotografía individual junto al capitán y la inscripción: "Feliz cumpleaños, Leo".

Sin embargo, el detalle más conmovedor estaba en la parte trasera de la prenda. La frase, que también fue mostrada por Julián Álvarez, resumió el sentimiento de toda una generación de futbolistas que compartió con Messi algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino. "A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. ¡Qué seas inmensamente feliz!", expresaba el mensaje.

La dedicatoria rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones entre los hinchas argentinos, que destacaron el vínculo especial que une al plantel dirigido por Lionel Scaloni con el máximo ídolo de la Selección.

El mensaje de la Selección a Messi.

Una jornada llena de emociones

El homenaje llegó después de una madrugada cargada de sorpresas para el rosarino. Horas antes, sus compañeros lo habían sorprendido con una torta de cumpleaños y una celebración íntima en la concentración de Kansas City.

El propio Messi compartió el momento en una historia de Instagram junto a Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso y Marito Di Stéfano, histórico colaborador de la Selección. "Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!", escribió el capitán junto a la imagen.

El cumpleaños encuentra a Messi atravesando un presente extraordinario. Luego de convertir un doblete frente a Austria, se transformó en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y lidera a una Selección Argentina que ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

Lejos de los festejos tradicionales, el Diez celebró rodeado de quienes lo acompañan diariamente en la búsqueda de un nuevo sueño mundialista. Y el mensaje de sus compañeros dejó en claro que, además de ser el capitán, sigue siendo el gran referente de una generación que lo admira dentro y fuera de la cancha.