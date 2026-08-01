Tras finalizar la misa en la Catedral San Juan Bautista y minutos antes del inicio del cortejo fúnebre, el padre Rómulo Cámpora dedicó unas emotivas palabras a los funcionarios policiales que murieron en el accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil. Con la voz atravesada por el dolor, el sacerdote los definió como “héroes” y destacó que perdieron la vida mientras cumplían con su deber.

“Ellos sabían que sus vidas estaban al servicio de la comunidad”, expresó Cámpora durante el último adiós a Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Departamento Bomberos D-9; Jorge Carbajal, segundo jefe del mismo cuerpo; y Carlos Heredia, director de Protección Civil y excomisario de la fuerza.

Las palabras tuvieron un significado especial por el estrecho vínculo que Cámpora mantiene con la institución. Durante más de dos décadas se desempeñó como capellán de la Policía de San Juan, acompañando espiritualmente a los efectivos y a sus familias tanto en celebraciones como en momentos de dolor. Su misión dentro de la fuerza concluyó en 2025, aunque continúa cerca de la comunidad policial.

“Demos gracias a Dios por haber tenido a estos héroes, como bien los han definido todo”, sostuvo el sacerdote frente a los familiares, compañeros y autoridades presentes. Además, agradeció “de corazón” a las familias por haber entregado a la sociedad a cuatro seres especiales que, según remarcó, permanecerán para siempre en la memoria de los sanjuaninos.

Cámpora también pidió una bendición para toda la provincia y, especialmente, para la Policía de San Juan. Sus palabras provocaron uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, antes de que los féretros fueran retirados de la Catedral para dar comienzo al cortejo fúnebre.

El recorrido incluye el paso por la Central de Policía, donde efectivos de distintas dependencias esperan formados para rendir honores y despedir a sus compañeros. Posteriormente, la caravana continuará hacia el Cementerio de la Capital, en medio del acompañamiento de familiares, autoridades y vecinos.