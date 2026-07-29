La empresa Macuco Safari, operadora de la excursión náutica en la que este martes murió un turista neerlandés de 26 años tras el vuelco de una embarcación en las Cataratas del Iguazú, difundió un comunicado oficial en el que lamentó el hecho, confirmó la asistencia brindada a los pasajeros y anunció la suspensión temporal de sus actividades.

Según informó la compañía, el accidente ocurrió alrededor del mediodía durante uno de sus recorridos turísticos. En la embarcación viajaban seis turistas, entre ellos cuatro ciudadanos de los Países Bajos.

La firma indicó que todos los ocupantes fueron rescatados de inmediato por los equipos de emergencia y que dos de ellos fueron trasladados a un hospital de Foz do Iguaçu para recibir atención médica. Sin embargo, confirmó que uno de los pasajeros, un joven neerlandés de 26 años, falleció pese a los esfuerzos realizados por los rescatistas.

En el comunicado, Macuco Safari expresó su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de la víctima y aseguró que continúa brindando asistencia y acompañamiento a todas las personas afectadas por el accidente.

Respecto de las causas del vuelco, la empresa señaló que serán determinadas por las autoridades competentes y afirmó que colabora plenamente con la investigación, aportando toda la documentación e información requerida para esclarecer lo ocurrido.

Como medida preventiva, la compañía resolvió suspender todas las excursiones náuticas durante tres días, mientras avanzan las pericias. Además, recordó que cuenta con las certificaciones y habilitaciones correspondientes para operar dentro del Parque Nacional de Iguaçu, donde desarrolla esta actividad turística desde hace varias décadas.

La tragedia trae además el recuerdo de un antecedente ocurrido el 5 de septiembre de 1999, cuando dos embarcaciones de Macuco Safari chocaron en un sector estrecho del río Iguazú. Aquel accidente provocó el vuelco de una de las lanchas y dejó un saldo de siete personas fallecidas (seis turistas extranjeros y uno de los pilotos) además de tres heridos. Tras ese hecho, las excursiones permanecieron suspendidas durante más de tres meses mientras se revisaban y reforzaban los protocolos de seguridad.