La empresa RAFA SA, encargada de montar el campamento modular que alojará a miles de trabajadores del proyecto Vicuña, comenzó a convocar personal en San Juan para avanzar con las primeras tareas de instalación. La información fue confirmada a DIARIO HUARPE por Alberto Tovares, secretario adjunto de la Uocra, quien explicó que durante los últimos días ya se iniciaron entrevistas y revisiones médicas para los primeros postulantes.

"Ya están llamando algunos muchachos. Se difundió el flyer y hay trabajadores que están yendo a revisación médica y a entrevistas", señaló Tovares.

Según explicó el dirigente sindical, la primera etapa demandará trabajadores de diferentes especialidades. "Se calcula más o menos sobre 100 personas. La mayor parte serán sanitaristas, electricistas y algo de montadores. Ayudantes creo que va a ser muy poco por el momento", indicó.

Tovares aclaró que las incorporaciones se realizarán de manera gradual, de acuerdo con las necesidades que vaya definiendo la jefatura de obra. "Van a ir viendo los oficios y nos van a ir llamando para revisar y entrevistar gente. Por ahora hablamos de unos 100 trabajadores", sostuvo.

Expectativa y cautela

La convocatoria despertó un fuerte interés entre trabajadores de distintos sectores. Según relató el referente de Uocra, la cantidad de currículums recibidos por la empresa superó ampliamente las previsiones iniciales.

"Me comentaron que la página estaba a punto de saturarse. Calculamos que pueden haber llegado cerca de 3.000 currículums", afirmó.

Alberto Tovarez, secretario Adjunto de la UOCRA.

La situación refleja el nivel de expectativa que generan las obras vinculadas al desarrollo minero en San Juan.

"Hasta mujeres mandaron currículum. Con oficio o sin oficio, la gente está desesperada y envía por las dudas buscando una oportunidad laboral", agregó.

Por ese motivo, Tovares trató el tema con cautela y destacó que: "hay que ser respetuosos. Ojalá fueran 1.000 puestos, pero hasta que no vea los hechos consumados prefiero no generar falsas expectativas porque la necesidad de trabajo es muy grande", remarcó.

También avanza una obra solar en Ullum

Tovares confirmó además que ya comenzó la incorporación de personal para el Parque Solar Ullum Alfa, una central fotovoltaica de 50 MW que se construye en el departamento Ullum, sobre un predio de 170 hectáreas ubicado a unos 30 kilómetros de la capital sanjuanina. El proyecto es desarrollado por EPSE y ejecutado por IMPSA como parte de la expansión del polo solar de Ullum.

Según explicó, actualmente trabajan entre 20 y 40 operarios, aunque la obra podría alcanzar un pico cercano a los 90 trabajadores antes de octubre o noviembre. Además, señaló que la empresa prevé reincorporar parte del personal que ya participó en la construcción del parque solar de Retamito.

"Van a tomar a los mismos que trabajaron en Retamito. La empresa se comprometió a llamarlos, aunque no a todos; van a seleccionar a quienes tuvieron mejor desempeño", indicó.