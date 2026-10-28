La ENERC celebrará Halloween con cine de terror y una pasarela de disfraces

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), sede Cuyo, realizará una nueva edición de su ciclo de cine de terror con una función especial por Halloween. La propuesta tendrá lugar el viernes 30 de octubre, desde las 20, con la proyección de Planet Terror, la película de Robert Rodríguez.

La actividad marcará el cierre del ciclo organizado por el Cineclub del Centro de Estudiantes y estará dedicada al cine de terror con una producción que combina acción, sangre y escenas explícitas, características del género gore.

La jornada también incluirá una pasarela del terror y stands de comida y bebida. Además, participará la Cervecería Umbral como parte de las propuestas previstas para acompañar la función.

La entrada tendrá una condición particular: quienes quieran participar deberán asistir disfrazados, en sintonía con la celebración de Halloween.

El encuentro se desarrollará en la sede Cuyo de la ENERC, ubicada en 25 de Mayo Oeste 1670, en la ciudad de San Juan. La iniciativa busca reunir a los aficionados al cine de terror en una actividad que combina la proyección cinematográfica con una experiencia temática.