La escalofriante advertencia de Wanda Nara a la China Suárez: "Víctima"

Wanda Nara analizó en el programa La mañana con Moria el conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi por la situación de sus hijas Francesca e Isabella, quienes permanecen en Italia sin la documentación necesaria para viajar a Argentina.

En ese marco, confirmó que "acabo de ver lo que presentó la defensora de menores que está a cargo de esta situación. También pidió la prohibición de salida del país, pidió multas muy elevadas" contra el futbolista.,

La preocupación de Nara se centra en el bienestar de las niñas, quienes manifestaron su deseo de abandonar el domicilio europeo tras un hecho de inseguridad ocurrido en la propiedad. Al respecto, sostuvo que "ojalá que se cumplan estos pedidos y que se haga. Me parece que el derecho de documentos no se le puede negar a ningún menor, y mucho menos a un propio hijo".

Asimismo, detalló que "obviamente que en la casa donde sufrieron el robo no quieren estar y estamos esperando con las valijas armadas". La intención de la familia es que las menores se radiquen en su lugar de nacimiento.

La empresaria subrayó que sus hijas no residen en aquel país desde hace siete años, por lo que su centro de vida se encuentra fuera de Italia. La mayor de las hermanas debe comenzar el nivel secundario próximamente, lo que incrementa la tensión por los plazos escolares. "Escuchar a una hija que está pidiendo por favor ir a su primer día de clases te hace decir: ¡qué locura!", expresó la mediática.

Sobre el rol paterno, agregó que "los papás estamos para proteger a nuestros hijos, no para generarles miedos e incertidumbres. Estamos preparando a las nenas para lo peor, digo en el sentido de que no puedan volver a su primer día de clases con sus amigas".

Durante la charla, Wanda fue consultada sobre si Eugenia Suárez es parte de un plan diseñado por el jugador. Ante esto, lanzó una advertencia para la actriz. "Creo que en un par de años va a ser víctima. No va a poder ser una víctima que diga yo no sabía, porque está todo expuesto", sentenció.

También describió el presente de la actual pareja del deportista como una repetición de su propia experiencia pasada. "Es una persona que la vemos que sistemáticamente le está haciendo prácticamente lo mismo que pasaba conmigo: no trabajar, no hablar, no tener ni voz ni voto, ir atrás de él", indicó.

Finalmente, la conductora manifestó su sorpresa por el cambio de actitud de la actriz en este vínculo. "Es raro que una persona tan independiente, tan liberal, tan feminista, pase a ser una persona que prácticamente es la sombra de otro, bajando la cabeza, no contestando absolutamente nada", concluyó.