La reconocida periodista e influencer Nati Jota atravesó un episodio aberrante durante la mañana de este viernes en su cuenta personal de Instagram. La conductora de OLGA decidió exponer de manera pública a un hombre que le envió mensajes privados cargados de violencia verbal y una escalofriante intimidación de índole sexual.

El ataque digital comenzó cuando el agresor le escribió una serie de agresiones directas que decían: “Culona. Hija de put… Put..”. Sin embargo, la gravedad de la situación escaló rápidamente cuando el mismo usuario le envió una frase aún más repudiable que ya le había mandado meses atrás: “Me dan ganas de violarte”.

Frente a la magnitud de esta amenaza, la comunicadora compartió una captura de pantalla del chat para dejar en evidencia el nivel de hostigamiento al que estuvo sometida. La publicación generó una inmediata reacción de preocupación y repudio entre sus seguidores y diversas personalidades del ambiente artístico que salieron a respaldarla.

Una de las primeras figuras en manifestar su acompañamiento ante este delicado momento fue Flor Freijo, quien comentó de manera contundente: “Ay Nati, es insostenible realmente. No solo este mensaje, sino el hate diario que recibís. ¡Que te dejen en paz, manga de misóginos del ort..!“.

A su vez, cientos de internautas expresaron su indignación y le aconsejaron avanzar por la vía legal contra el responsable de los ataques. Entre las respuestas más destacadas se leyeron frases como: “Bien Natuti. Al macho, escracho”, “Tenés que denunciar en la comisaría” y “Denuncialo. Que no se le haga costumbre ser impune”.

El malestar generalizado en la plataforma también quedó reflejado en otros mensajes de apoyo que exigían frenar este tipo de conductas violentas. Los usuarios escribieron comentarios como: “¡Qué horror vivir con esta gente de mierd..!“; “No hay que tolerar nada de esto” y “¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto como sociedad?”.

Este gravísimo episodio de vulnerabilidad no representa un hecho aislado dentro de la experiencia digital de la conductora. En marzo pasado, la joven ya había denunciado públicamente a otro sujeto que le escribía de forma reiterada para relatarle que se tocaba mientras observaba sus fotografías, sumando así un nuevo antecedente de acoso extremo.