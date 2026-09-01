La escandalosa condición del papá de Tini para devolverle lo que le robó

A una semana de desatarse el escándalo por la auditoría que Martina Tini Stoessel ordenó sobre sus padres, la cantante sigue siendo noticia gracias a la información filtrada por su círculo íntimo. Este lunes, la panelista Yanina Latorre aportó revelaciones sobre el comportamiento familiar y la relación de la joven con su progenitor Alejandro Stoessel, indicando que "tenía un re vínculo con el padre, pero todo era laboral".

Asimismo, expuso la presión que rodeaba a la artista desde su niñez: "Ella se sentía todo el tiempo presionada para laburar. Una nena muy chica, una nena Disney, lo cuenta todo el mundo. Le decían qué decir, qué no decir. Entonces ella siente que solamente tenía vínculo laboral".

Otro de los detonantes del conflicto familiar fue un local de la franquicia de Maru Botana abierto por la familia, el cual fue registrado a nombre de la cantante "porque era la que les justificaba los ingresos". Esto derivó en problemas legales públicos para la joven de manera involuntaria: "Ahí sí hubo un quilombo familiar porque Martina Tini estaba en la sociedad, sin comerla ni beberla. Los titulares eran 'Martina Stoessel colgada de la luz'. La piba quedó mal, y en realidad ella no sabía ni que existía ese local".

Frente a la separación de cuentas, los padres sostienen que su hija está influenciada por terceros y subestiman su independencia, atribuyendo sus decisiones a cuestiones de salud. Según detalló Latorre, "El problema de Tini es que siempre se sintió subestimada. Los padres ahora creen que ella está captada, que le llenaron la cabeza y que tiene problemas de salud mental. Nunca le das el beneficio de pensar, que se quería liberar".

A pesar de la interna, la cantante se encuentra feliz y se la vio recuperada en una nota concedida el fin de semana, superando un estado previo de depresión. En su aparición pública, la artista evitó confrontar, manteniendo una postura neutral donde separa a sus progenitores y no desmiente el conflicto.

El núcleo de la negociación económica actual radica en la exigencia de Alejandro Stoessel de percibir una compensación por la creación de la imagen artística de su hija. Latorre criticó esta pretensión explicando que "Él quiere cobrar el posicionamiento o la invención de marca de Tini. Eso es incuantificable. Es tu hija, regalásela".

Además, la panelista remarcó la dificultad de determinar el destino de los fondos consumidos con anterioridad: "Y digo ahora, la guita que hay en los bancos, en las sociedades, y la mar en coches... Yo no tengo un estudio de la auditoría, pero ¿cómo cuantificas lo que ya se gastaron? ¿Se gastaron el 20, el 30, el 40 por ciento? Con el retroactivo es imposible de calcular. Alejandro tendría que haber hecho eso desde el vamos como hace la mamá de Lali".