La escandalosa infidelidad a Catherine Fulop: los fuertes detalles

Catherine Fulop y Fernando Carrillo quedaron envueltos en un fuerte escándalo luego de que salieran a la luz detalles inéditos sobre su separación. El actor venezolano sorprendió al revelar cómo engañó a la actriz venezolana al poco tiempo de dar el sí en el registro civil.

El romance entre Catherine Fulop y Fernando Carrillo parecía perfecto tras el éxito televisivo, pero la traición destruyó la pareja. Todo ocurrió a los 20 años cuando el galán se encontró en el edificio de sus padres con una vecina atractiva que le gustaba desde hacía tiempo.

Un insólito desperfecto técnico en el ascensor precipitó la infidelidad entre Fernando Carrillo y la joven del piso cuatro. Quedaron atrapados entre dos pisos bajo la influencia del alcohol, contexto que el propio protagonista justificó por su juventud y la euforia del momento vivido.

"¿Qué hace uno a los veinte años con las hormonas a millón, con unos tragos encima, recién casado, contento, eufórico?", planteó Carrillo. En su relato dejó claro que en ese instante pensó que todavía le quedaba una semana de libertad antes del compromiso definitivo con la modelo.

La culpa atormentó a Fernando Carrillo hasta el día de la ceremonia religiosa, momento exacto en el que decidió confesarle toda la verdad a Catherine Fulop. "La noche de la boda por la iglesia, me sentía yo tan culpable, tan mal, tan mal y tan sucio", reconoció.

El artista admitió que amaba a Catherine Fulop, pero intentó justificar su falta al especular con que ella podría haber actuado de la misma manera. "Si a mí me pasó, te pudo haber pasado a ti también", argumentó sobre el razonamiento que tuvo en aquella jornada inolvidable.

Para finalizar su confesión, Fernando Carrillo lanzó una provocadora frase sobre el comportamiento de las parejas ante estos engaños. "Porque lo mismo que le pasa a los hombres le pasa a las mujeres. Sólo que las mujeres lo hacen mucho mejor que los hombres y nunca nos damos cuenta", concluyó.