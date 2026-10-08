Lionel Messi protagonizó una de las imágenes más conmovedoras de su despedida de la Selección Argentina. Un video registrado desde el interior del micro mostró al capitán visiblemente emocionado mientras viajaba rumbo al Monumental para disputar su último partido con la camiseta albiceleste.

La grabación fue realizada por su compañero Lisandro Martínez, quien compartió las imágenes después del encuentro ante Benín. En ellas se puede observar a Messi sentado junto a una de las ventanas del vehículo, mirando hacia afuera mientras miles de hinchas acompañaban el recorrido.

Messi y las lágrimas antes de llegar al Monumental

El rosarino se mostró completamente conmovido por la reacción de los fanáticos. Mientras observaba las banderas y escuchaba los cantos, Messi lloró y en distintos momentos levantó el brazo para saludar a las personas que se encontraban al costado del camino.

La escena había sido registrada inicialmente por las cámaras de televisión, pero el video de Lisandro Martínez permitió conocer lo que ocurría dentro del micro. El defensor captó a Messi desde otro ángulo y dejó al descubierto la emoción del capitán en los minutos previos a una noche histórica.

El momento ocurrió el martes 6 de octubre, cuando la Selección se trasladó desde el predio de Ezeiza hacia el estadio de River. Cientos de hinchas se ubicaron a lo largo del recorrido para despedir al futbolista que durante más de dos décadas representó al país.

La despedida que terminó en lágrimas

Horas después, Messi ingresó al campo de juego del Monumental para disputar su último partido con la Selección Argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 3-0 a Benín, con goles de Nicolás Otamendi, Nico Paz y el propio Messi, de penal.

Después del encuentro, el capitán tomó el micrófono ante más de 80.000 personas y habló durante varios minutos sobre el final de su ciclo con la camiseta argentina.

“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años”, expresó Messi durante su discurso, en el que también reconoció que dejar de representar al país será un momento doloroso.

La emoción también alcanzó a sus compañeros y a su familia. Tras el partido, Thiago, su hijo mayor, se acercó entre lágrimas y protagonizó un fuerte abrazo con su padre en el centro del campo. Antonela Roccuzzo también se sumó al momento familiar.

El mensaje de Lisandro Martínez

Junto al video, Lisandro Martínez publicó un sentido mensaje dedicado a Messi y destacó el privilegio de haber compartido parte de su carrera con el máximo referente de la Selección.

El defensor también había contado después del partido cuánto le costaba asimilar la despedida. Para los integrantes del plantel, la última presentación de Messi representó el cierre de una etapa que comenzó hace más de 20 años y que terminó con títulos como la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

La imagen del capitán llorando dentro del micro, lejos del escenario y antes de que comenzara el homenaje, terminó convirtiéndose en otra de las postales de una despedida cargada de emoción.