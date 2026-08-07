La Escuela de Enología reabrió su histórica bodega tras siete años sin actividad

La Escuela de Enología de San Juan volvió a poner en funcionamiento su histórica bodega luego de siete años sin actividad. La obra fue inaugurada este jueves en el marco del Tercer Encuentro de Escuelas Técnicas, Agrotécnicas e Industriales y representa un paso clave para la formación práctica de los más de 2.000 estudiantes que transitan diariamente por la institución.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó el acto junto a autoridades provinciales y municipales, y destacó la recuperación de un espacio emblemático para la enseñanza técnica y productiva de la provincia.

"Esta gestión decidió revalorizar una escuela que estuvo más de 50 años olvidada y que es emblemática para San Juan. Fue fundada por Domingo Faustino Sarmiento y forma a nuestros estudiantes en todo lo relacionado con la agronomía, la vitivinicultura, el olivo y la producción", expresó la funcionaria.

Durante la jornada participaron representantes de todas las escuelas técnicas, agrotécnicas e industriales de la provincia, quienes expusieron los trabajos y proyectos que desarrollan en sus establecimientos, poniendo en valor la formación orientada a las principales actividades económicas de San Juan.

Una bodega nuevamente en marcha

Uno de los momentos más importantes del encuentro fue la reapertura de la bodega de la Escuela de Enología, un espacio indispensable para que los alumnos puedan realizar prácticas vinculadas a la elaboración de vinos y otros productos.

San Juan puso nuevamente en marcha la bodega de la Escuela de Enología. FOTO: Alejandro López//DIARIO HUARPE

"La Escuela de Enología no tenía en funcionamiento su bodega y hoy la venimos a poner nuevamente en marcha", señaló Fuentes, quien además agradeció el trabajo conjunto realizado entre el Ministerio de Infraestructura y la Municipalidad de Capital, encabezada por la intendenta Susana Laciar.

La ministra remarcó que el Gobierno continuará fortaleciendo la educación técnica por decisión del gobernador Marcelo Orrego, al considerar que constituye una herramienta clave para responder a las demandas de sectores como la producción y la minería.

"La educación técnica es cada vez más codiciada. San Juan es una provincia pionera en producción y minería, y nuestros jóvenes deben tener la posibilidad de desarrollar aquí sus proyectos de vida", sostuvo.

Asimismo, aseguró que, pese al contexto nacional, la Provincia mantiene el acompañamiento a las escuelas técnicas. "No vamos a hacerle faltar nada a ninguna escuela porque entendemos la importancia que tienen para el futuro productivo de San Juan", afirmó.

El regreso de las prácticas reales

La directora de la Escuela de Enología, Verónica Echegaray, celebró la recuperación de la bodega y recordó que hacía aproximadamente siete años que los estudiantes no podían utilizar ese espacio.

La Escuela de Enología recuperó un espacio clave. FOTO: Alejandro Sánchez//DIARIO HUARPE

"Hoy tenemos prácticamente una bodega nueva. Es un sueño porque los chicos van a poder enfrentarse nuevamente a situaciones reales de trabajo", expresó.

La directora explicó además que la institución trabaja para recuperar la cooperadora escolar y avanzar en un proyecto de comercialización de los productos elaborados por los estudiantes.

En paralelo, adelantó que continúan gestionándose nuevas obras de infraestructura, entre ellas la remodelación del perímetro del establecimiento y nuevos playones deportivos.

Un comedor construido con esfuerzo colectivo

Entre las mejoras concretadas en los últimos años, Echegaray destacó la construcción del nuevo comedor y SUM de la escuela, una obra impulsada por la comunidad educativa con el apoyo del Gobierno provincial y el municipio.

"Los chicos antes almorzaban debajo de un árbol, con frío o calor. Hoy cuentan con un espacio adecuado para comer y permanecer durante la jornada escolar", destacó.