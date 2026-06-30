Dos escuelas, dos realidades y un mismo sueño. La EPET N°1 Ingeniero Rogelio Boero, de Capital, y la Escuela Agrotécnica Los Pioneros, de Rawson, se enfrentaron en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, donde el conocimiento volvió a ser el gran protagonista. Desde el primer bloque quedó claro que sería una competencia muy equilibrada, con ambos equipos respondiendo correctamente en distintas categorías y manteniendo la incertidumbre hasta el cierre.

EPET N°1 Ingeniero Rogelio Boero, 5to 5ta, Capital y Escuela Agrotécnica Los Pioneros, 5to división única, Rawson. FOTO HUARPE.

Los representantes de la EPET N°1 fueron Bruno Quintero y Julio Andreolli, acompañados por la profesora Laura Vedia, defendiendo los colores del equipo azul. Del otro lado estuvieron Leonardo Lahoz y Pablo Turrillo, junto a la profesora Vanesa Góngora, representando al equipo naranja de Los Pioneros.

Dos cursos con mucha personalidad

Los estudiantes de la EPET N°1 se describieron como "los mejores compañeros que les podrían haber tocado". Explicaron que la cantidad de horas que comparten dentro de la escuela fortaleció una amistad que va más allá de las aulas. Entre las anécdotas más divertidas recordaron el día en que bromearon tanto con un profesor que finalmente no hubo clase. También confesaron que, cuando llegue el egreso, lo que más van a extrañar serán las charlas con sus compañeros y docentes. El momento más difícil que atravesaron como grupo fue la jubilación del profesor Miguel Masañet, a quien recuerdan con mucho cariño.

En la vereda de enfrente, los alumnos de la Escuela Agrotécnica Los Pioneros aseguraron ser un curso muy ruidoso, aunque "en el buen sentido". Sus mejores recuerdos están ligados a las excursiones escolares: desde un viaje al Parque Sarmiento, donde un camionero celebró junto a ellos con bocinazos, hasta una salida al dique en la que terminaron todos mojados después de hacer kayak. Para ellos, el mayor desafío fue cuando en quinto año unificaron cursos y tuvieron que construir un nuevo grupo desde cero.

Con las presentaciones terminadas, llegó el momento de poner a prueba el conocimiento. El primer bloque comenzó con un gran nivel de ambos equipos. La EPET respondió correctamente las preguntas de ciencia, arte y matemática, mientras que Los Pioneros acertaron historia, lengua y deportes, dejando el marcador completamente abierto.

En el segundo bloque aparecieron las primeras dificultades. El equipo azul sumó en historia, pero no pudo hacerlo en lengua ni deportes. El conjunto naranja respondió correctamente arte y ciencia, aunque falló en matemática, manteniendo la paridad de cara al tramo decisivo.

El desenlace llegó en el tercer bloque, donde cada respuesta tenía un peso determinante. La EPET acertó las consignas de lengua y deportes. Los Pioneros consiguió responder correctamente matemática gracias al uso del comodín, aunque no logró superar la pregunta de geografía.

Finalmente, el equipo azul de la EPET N°1 Ingeniero Rogelio Boero logró quedarse con la victoria, avanzó a la siguiente ronda de UPD Unidos por el Desafío y dio un paso más hacia el gran objetivo: seguir en carrera por el viaje de egresados junto a Travel Rock. Más allá del resultado, ambos cursos demostraron que el conocimiento, el compañerismo y el trabajo en equipo son las mejores herramientas para afrontar cualquier desafío.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.