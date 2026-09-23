La Escuela de Educación Especial India Mariana realizará su primera peña para celebrar sus 38 años y convocar a toda la comunidad de San Juan. La actividad tendrá distintos géneros musicales y danzas, además de sorteos, patio de comidas y shows en vivo.

Una celebración con historia

Rocío Fernández Orozco, directora de la institución, explicó que la escuela cumplió 38 años el 5 de septiembre, fecha que coincide con el Día Internacional de la Mujer Aborigen. También recordó que nació como Escuela de Educación Especial Múltiple de Pocito y que desde 2016 lleva el nombre de Escuela de Educación Especial India Mariana.

“Para nosotros es muy importante esa línea que se ha seguido y esa correspondencia que hay entre una y otra”, sostuvo Fernández Orozco. La directora destacó además que la figura de India Mariana forma parte de la historia y la identidad de la institución y del departamento.

La idea de que sea una peña anual

La propuesta fue pensada desde febrero con la intención de ofrecer una celebración con géneros musicales y danzas diversos. Según explicó la directora, el objetivo es convocar no solamente a la comunidad educativa, sino también a toda la población de San Juan.

Fernández Orozco contó que, a partir del reconocimiento recibido desde el municipio de Pocito y el Gobierno de San Juan, buscan fijar la celebración durante las primeras semanas de octubre de cada año. “Que sea un sello registrado, no solamente de la escuela, sino como pocitanos”, señaló.

Para equipar las aulas

Uno de los objetivos de la recaudación será equipar las aulas con aires acondicionados, ya que actualmente la institución no cuenta con estos equipos en sus espacios educativos. La escuela tiene 189 alumnos y una lista de espera, mientras que 64 personas forman parte del personal docente, directivo, administrativo y de servicio.

La entrada anticipada tendrá un valor de $4.000 hasta el 7 de octubre, aunque jubilados con carnet, personas con discapacidad que presenten el CUD, menores de 10 años y alumnos de la institución no pagan. Las entradas pueden adquirirse en la escuela, a través de sus redes sociales o comunicándose con la institución.

Música y una invitación especial

Fabricio Ayacante, docente de la escuela, adelantó que el folclore será la base de la propuesta, con Amanecer Folclórico, El Desmonte, Dúo Unión y Canto y el dúo Díaz Heredia. También habrá rock con Mal La Voz, cuarteto con Martín Sagua y Carlos Toledo con Alocados, y el cierre estará a cargo de Grupo Omega.

La directora invitó especialmente a los pueblos originarios a participar de la jornada, con ingreso gratuito. Además, habrá sorteos, fuegos artificiales y un patio de comidas con precios accesibles para quienes concurran.

La escuela está ubicada en el barrio Bellavista, en Pocito, a unos 12 minutos de Capital. Para llegar desde la Ruta 40 se debe girar hacia Calle 10, continuar hasta calle Lemos, doblar a la izquierda y luego tomar la próxima calle a la derecha.