La escuelita Lote 19 pide donaciones para festejar el Día del Niño

El fútbol vuelve a demostrar que también es una herramienta de encuentro, solidaridad y compromiso social. De cara al Día del Niño, que se celebrará durante agosto, la Escuelita Lote 19 y la Unión Vecinal Barrio Frondizi se unieron para organizar un festejo especial destinado a todos los pequeños que forman parte de la institución y a quienes quieran acercarse a compartir la jornada.

Desde la organización realizaron un llamado a la comunidad para recibir colaboraciones que permitan preparar un día lleno de alegría para los chicos del barrio.

“Hoy nos unimos con un mismo corazón con la condición de la Escuelita Lote 19 y Unión Vecinal Barrio Frondizzi para sacarle una sonrisa a cada pequeño, y que ellos la disfruten al máximo”, expresaron desde la institución con un comunicado.

Una campaña que busca acompañar a los más chicos

La iniciativa tiene como objetivo reunir diferentes elementos que serán destinados al festejo del Día del Niño. Desde la escuelita remarcaron que cada aporte, por más pequeño que sea, puede transformarse en un momento especial para los niños.

Entre los elementos que reciben se encuentran: dulces, juguetes, golosinas y todo aquello que pueda ser destinado a los pequeños. “Cada gesto cuenta”, destacaron desde la organización, invitando a vecinos, familias y personas que quieran sumarse a colaborar con la propuesta.

El fútbol como espacio de contención

Más allá de la actividad deportiva, la Escuelita Lote 19 trabaja diariamente como un espacio de formación y acompañamiento para chicos del barrio. En esta oportunidad, junto a la Unión Vecinal Barrio Frondizi, buscan que la celebración sea una oportunidad para compartir, jugar y regalar momentos de felicidad.

La convocatoria está abierta para todos aquellos que quieran aportar a la iniciativa. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Nahuel Vallejo al número 2645291055.

Con la ayuda de la comunidad, la institución espera que cada pequeño pueda disfrutar de un festejo inolvidable y sentir el acompañamiento de un barrio que apuesta por sus niños.