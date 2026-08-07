El regreso de Franco Armani a Colombia para iniciar su segunda etapa en Atlético Nacional quedó marcado por un episodio inesperado. Su esposa, Daniela Rendón, denunció públicamente que sufrió el robo de pertenencias de lujo luego de un vuelo de la aerolínea Avianca y aseguró que las pérdidas ascienden a unos 20.000 dólares.

La influencer, modelo y abogada explicó que al retirar el equipaje advirtió que la valija había sido abierta y que faltaban numerosos objetos personales pertenecientes al arquero argentino. Entre ellos mencionó ropa, zapatos, perfumes, cremas faciales y un bolso de reconocidas marcas internacionales.

La denuncia pública

Rendón dio a conocer lo ocurrido a través de sus redes sociales con un comunicado en el que expresó su malestar por la situación. "Quiero manifestar mi profunda inconformidad y preocupación por los hechos ocurridos con mi equipaje transportado en el vuelo AV112 de Avianca".

En el mismo texto precisó que los elementos sustraídos tienen un valor aproximado de 60 millones de pesos colombianos, equivalentes a cerca de 20.000 dólares.

"Al recibir mi maleta encontré que habían sido sustraídas múltiples pertenencias, entre ellas ropa, zapatos, perfumes, cremas faciales y un bolso, todos de marcas de lujo, que pertenecían a mi esposo Franco Armani".

La publicación se viralizó rápidamente y generó una fuerte repercusión en Colombia y Argentina, con mensajes de apoyo para la familia del arquero y cuestionamientos sobre la seguridad en el manejo del equipaje durante vuelos internacionales.

Un regreso esperado que comenzó con un mal momento

El episodio se produjo apenas días después de que Armani concretara su regreso a Atlético Nacional, club donde se convirtió en ídolo antes de iniciar una exitosa etapa en River Plate.

El arquero decidió volver a Medellín para cumplir la promesa de finalizar su carrera en la institución que impulsó su trayectoria profesional. En el conjunto de Núñez dejó una huella imborrable tras conquistar diez títulos, incluida la histórica Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors en Madrid.

Mientras el caso toma estado público, la familia de Armani espera una respuesta por parte de la aerolínea y el esclarecimiento de un hecho que opacó uno de los momentos más esperados en la carrera del experimentado guardameta argentino.