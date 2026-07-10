La esposa de Lisandro López reveló el secreto para un matrimonio perfecto

En vísperas del partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Muriel López Benítez compartió detalles sobre su vida íntima junto al defensor Lisandro Martínez.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra instalada para seguir la competencia, la influencer analizó cómo cambió su perspectiva familiar tras el nacimiento de su hija Aurora. Al respecto, ella afirmó que "Para mí es especial porque ahora tenemos una hija, ya tiene un año y lo vivimos diferente. Es emocionante ver que representen con tantas ganas a nuestro país y que, a pesar de ser los últimos campeones, quieran seguir ganando y lo den todo. Cualquier torneo que juegue Argentina siempre es especial y genera mucha expectativa".

Más allá del plano deportivo, la joven reveló cuál es el recurso fundamental que sostiene su vínculo sentimental después de conocerse hace largo tiempo. Según sus palabras, el secreto de la pareja se encuentra en la asistencia a espacios profesionales de salud mental.

La entrevistada explicó que "Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y la verdad es que el secreto está en la terapia de pareja. No porque hayamos tenido problemas o cuestiones así, sino porque individualmente estamos a favor de la terapia y ambos hacemos terapia".

Para concluir, López Benítez remarcó que este hábito no está relacionado con situaciones de crisis, sino que funciona como una herramienta de prevención y mejora en la comunicación diaria.

Sobre el impacto positivo en su matrimonio, señaló que "Es un espacio que usamos para conectar, ver si hay diferencias, pero nunca llegar al conflicto. Nos ayuda a tener herramientas para comprender desde qué lugar habla el otro y lograr una mayor conexión".