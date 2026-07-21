Ailén Cova expresó su apoyo incondicional a Alexis Mac Allister y al resto de la Selección Argentina luego de la caída en la final frente a España. La joven, que acompañó al mediocampista durante todo el certamen junto a su hija Alaia y su familia, compartió una sentida reflexión sobre el desenlace del torneo.

Según manifestó Cova en sus redes sociales, "a veces las cosas no se dan como uno quiere, todos soñábamos con ese final, porque creíamos, porque ustedes nos hicieron creer hasta el último segundo".

En su mensaje, la pareja del futbolista resaltó el compromiso demostrado por los integrantes del equipo nacional en cada encuentro disputado. De manera directa, Cova le dedicó unas palabras al volante central al afirmar que "nunca voy a dejar de repetirte lo orgullosa que estoy de vos, sea cual sea el resultado. Orgullo por tu pasión, por dejar el alma en cada partido, por representar al país con tanto compromiso, por tu garra, corazón y humildad".

La mujer también hizo hincapié en el recibimiento que brindó el público en el predio de Ezeiza tras el regreso de la delegación al país. Respecto al sentimiento general tras el partido definitorio, señaló que "quizás estábamos muy seguros, pensábamos que estaba escrito, obviamente duele.. pero si hay algo que emociona todavía más que un título, es ver el amor de la gente".

Para ella, esta respuesta de los seguidores define una parte esencial de la identidad nacional, asegurando que "eso habla de ustedes, pero también habla de quiénes somos los argentinos, estamos en las buenas, pero sobre todo en las malas".

Cova recordó el ambiente vivido dentro del estadio una vez terminada la competencia internacional. Al respecto, relató que "terminó el partido y lo único que se escuchaban eran nuestros cantos celebrando el esfuerzo de todo este mes".

Este certamen representó el primer mundial que la pareja atraviesa unida, dado que oficializaron su relación poco tiempo después de la cita mundialista anterior, ocurrida hace cuatro años, cuando el jugador aún se encontraba vinculado a Camila Mayan.

Finalmente, cerró su dedicatoria con una declaración personal hacia Mac Allister al escribir que "te amo con todo mi corazón, como siempre te digo, soy la más feliz acompañándote y poder estar en cada pasito junto a Alaia".