La esposa de Mac Allister fue acusada de "Tatiana" y estalló el escándalo

Ailen Cova compartió recientemente una imagen en sus plataformas digitales que generó una repercusión inesperada. La joven influencer se encontró en el centro de una controversia tras subir una fotografía que despertó el enojo de diversos sectores en internet. El incidente ocurrió en su perfil personal donde la mayoría de las interacciones se transformaron en un feroz ataque hater hacia su persona.

La magnitud del hostigamiento obligó a la protagonista a tomar medidas inmediatas para proteger su espacio virtual. Ante la gran cantidad de agresiones recibidas de forma constante, la decisión final fue bloquear la posibilidad de que los usuarios sigan escribiendo en su muro. De esta manera, Cova buscó poner fin a la ola de críticas vinculadas a su presente sentimental y su exposición pública.

En la sección de mensajes se registraron testimonios sumamente duos que motivaron la drástica determinación de la joven. La reacción de la protagonista consistió en el cierre de los comentarios para silenciar las voces negativas que se multiplicaron en pocos minutos. El hostigamiento digital superó las 10 menciones agresivas iniciales hasta convertirse en una tendencia masiva en las plataformas sociales.

Pese a la visibilidad del conflicto, la influencer optó por no responder de manera directa a los agravios recibidos en la red. Hasta el momento, solo se realizaron los ajustes técnicos necesarios en su cuenta para evitar que la situación continúe escalando. La publicación original permanece visible en su perfil pero ya no permite la interacción abierta con el público general.