La esposa de Maxi López aseguró que la abandonó en medio de su embarazo

La modelo sueca Daniela Christiansson atraviesa una etapa de profundas emociones ante la inminente mudanza junto a Maxi López y sus hijos Elle y Lando hacia la Argentina. Mientras coordina los preparativos para instalarse en un nuevo país, la mujer decidió reflexionar en sus redes sociales sobre el impacto que tuvo en la pareja el momento en que el exfutbolista viajó para sumarse a MasterChef Celebrity durante su segundo embarazo.

"Hoy se cumple exactamente un año desde que te fuiste a Argentina para empezar a trabajar allá y para acompañar a Valu durante su operación", compartió en su cuenta de Instagram la modelo. En el mismo posteo, dejó al descubierto el origen de su malestar con una contundente afirmación: "Se suponía que iban a ser tres semanas".

Durante esa etapa, la modelo se encontraba en la dulce espera de Lando mientras cuidaba a su pequeña hija Elle. Toda la vivencia transcurrió en soledad, entre las exigencias de la maternidad y el manejo de sus propios sentimientos frente al compromiso laboral asumido por su pareja.

"Todavía recuerdo ese día con muchísima claridad. Yo estaba embarazada de Lando y había pasado la tarde en la plaza con Elle y una amiga. Había sido un día hermoso. Al final de la tarde, levanté la mirada y vi un avión volando sobre nosotros", continuó en su relato. En esa misma publicación, resumió la intuición que la invadió en ese instante: "Y recuerdo esa sensación que tuve: esto va a ser mucho más que tres semanas".

Más allá del trágico recuerdo, Christiansson optó por sostener el vínculo y respaldar los pasos del exdeportista. A modo de cierre de su mensaje, la mujer expresó que se encuentra preparada para asumir los desafíos que implica esta nueva etapa en territorio sudamericano.

"Qué increíble coincidencia. Sin haberlo planeado, exactamente un año después de aquel día, estamos embalando nuestra vida para empezar este nuevo capítulo", cerró la modelo.

La determinación de mudarse se alinea con una etapa de reconexión personal que la propia joven detalló tiempo atrás, cuando explicó que prefirió implementar pequeñas pautas cotidianas en lugar de un giro radical. "Decidí que no necesitaba una transformación completa, solo necesitaba empezar de nuevo, de a poco", contó en aquella oportunidad.

Su rutina actual contempla la práctica de actividad física, el cuidado de la piel, una alimentación consciente y el hábito de arreglarse aun cuando deba permanecer en el hogar. "Cuidarme no necesariamente significa tener más tiempo; significa hacerme una prioridad dentro de la vida que ya tengo", afirmó.

Esta reestructuración personal de la esposa del exfutbolista se dio a conocer luego de la repercusión mediática que tuvieron las pasadas declaraciones de su pareja sobre sus vivencias íntimas, las cuales detonaron cruces en los medios. Ante dicho escenario, la modelo decidió priorizar su bienestar individual y enfocar toda su atención en la etapa que inicia.