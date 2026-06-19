La esposa de Maxi López consiguió un trabajo de multimillonaria en Argentina

La determinación de Daniela Christiansson de radicarse en el país junto a Maxi López avanza con pasos firmes. Tras una visita a Buenos Aires para supervisar la propiedad alquilada por el exfutbolista, la modelo permanece en Suiza para definir los pormenores de un traslado que transformará tanto su realidad familiar como su carrera.

Mientras gestiona la logística de sus bienes y la documentación para viajar con su mascota, la influencer recibió la confirmación de su nuevo marco laboral en Buenos Aires.

La empresa Multitalent comunicó oficialmente en sus plataformas digitales la incorporación de Christiansson a su staff. Mediante este acuerdo, la modelo compartirá la misma representación que personalidades de alta visibilidad como Valentina Cervantes, Marcos Ginocchio y China Suárez. El ingreso a esta reconocida firma le abrirá las puertas a producciones de moda, campañas comerciales y proyectos digitales en el mercado local.

Sin embargo, la novedad también despertó repercusiones adversas en los entornos virtuales. Diversos usuarios de redes sociales plantearon dudas sobre la radicación en el país y asociaron este inicio laboral con el presente financiero de su pareja. En los posteos vinculados al anuncio, se reiteraron expresiones como "Maxi la trae para que trabaje" y "Ahora va a empezar a facturar", manifestando cuestionamientos que ganaron visibilidad rápidamente.