La esposa de Maxi López contó con qué se encontró tras ser obligada a vivir en Argentina

A poco de instalarse en Argentina para comenzar una nueva etapa junto a su familia, Daniela Christiansson y Maxi López vivieron un Día de la Madre sumamente especial. La reconocida modelo utilizó sus redes sociales para mostrar la íntima celebración y revelar la emotiva sorpresa que preparó el exfutbolista para agasajarla en esta fecha tan significativa.

A través de un tierno video compartido en su cuenta de Instagram, Daniela Christiansson se mostró junto a sus hijos Elle y Lando, acompañados también por Maxi López. Junto al material audiovisual, la modelo dedicó profundas palabras sobre los grandes cambios personales que experimentó a partir de la maternidad y cómo esa vivencia transformó la visión que tenía sobre su propia madre.

"Hay algo que cambia cuando te convertís en mamá: empezás a entender a la tuya de una manera completamente diferente", reflexiona la modelo, quien recientemente había hablado sobre la experiencia del traslado al país. En ese mismo sentido, destacó la inmensa felicidad de tener a su progenitora al lado en este presente mientras observa el crecimiento de los pequeños.

"Y qué regalo tan lindo poder vivir esta etapa con mi mamá cerca, mientras veo crecer a mis hijos", expresó la modelo que también había aclarado públicamente si compartiría un proyecto laboral con Wanda Nara. Christiansson enfatizó el valor del lazo intergeneracional y el cariño incondicional que se transmite de madres a hijos diariamente.

Sin embargo, el punto más comentado del mensaje fue el afectuoso agradecimiento dedicado a Maxi López por toda la logística armada para el agasajo. "Tener a mi mamá cerca mientras veo crecer a mis hijos es un regalo de la vida. Gracias amor por haber organizado todo esto", escribió la joven en referencia directa a la actitud de su pareja.

Por último, la pareja del exdeportista, que en días previos reveló si siente celos hacia Wanda Nara, extendió un cálido saludo a todas las mujeres que celebraron la jornada. "Feliz Día de la Madre a todas las mamás", concluyó en su emotivo posteo que cosechó miles de interacciones.