La esposa de Maxi López explotó y reveló si está celosa de Wanda Nara

La modelo Daniela Christiansson rompió el silencio en sus redes sociales y habló abiertamente sobre la dinámica familiar que mantiene junto a Maxi López y la cercanía con Wanda Nara. Instalada en el país, la pareja del exfutbolista abrió una ronda de preguntas con sus seguidores para responder todas las dudas sobre su nueva vida cotidiana y la convivencia tras el traslado.

Durante el intercambio digital, los usuarios no tardaron en consultar sobre los celos respecto a Wanda Nara. La mediática respondió con total sinceridad sobre cómo asimila la relación entre su pareja y la empresaria. "No me meto, lo manejan ellos", afirmó con firmeza la modelo para dejar en claro cuál es su postura frente a las decisiones ajenas.

Al profundizar en el tema, admitió lo complejo que le resulta comprender por completo la madurez del vínculo entre ambos padres. "No puedo entender la relación entre dos personas que tuvieron hijos juntos porque nunca me pasó", sostuvo Christiansson. Sin embargo, remarcó que considera que este presente es la alternativa más sana y funcional para el bienestar del grupo.

Respecto a la convivencia diaria y la armonía sentimental con Maxi López, Christiansson remarcó la importancia del diálogo constante, la fijación de límites y el respeto mutuo. Asimismo, explicó que resulta clave mantener espacios individuales, evitar el control excesivo y saber acompañarse mutuamente durante los períodos de distancia que imponen los compromisos laborales de ambos.

Por último, se refirió al desafío que representa el cuidado de sus hijos en el contexto de la reciente mudanza internacional. Destacó el valor de pedir ayuda externa cuando la rutina se vuelve compleja y valoró el apoyo incondicional de sus padres, quienes aunque tristes por la lejanía física se muestran felices por la reunión de toda la familia en suelo argentino.