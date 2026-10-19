La esposa de Maxi López fue obligada a vivir en Argentina y contó su verdad

Daniela Christiansson y Maxi López tomaron la decisión de instalarse en Argentina junto a sus pequeños hijos Elle y Lando. La determinación familiar surgió tras analizar las diferentes ofertas laborales que se le presentaron al exfutbolista. La radicación en el territorio nacional les otorga la posibilidad de estar mucho más cerca de Valentino López, Constantino López y Benedicto López, los tres hijos mayores del exdeportista con Wanda Nara.

Para la modelo internacional esta importante resolución significó dejar de lado Suiza, su tierra natal, lugar donde residió a lo largo de los últimos dos años. A través de su cuenta personal de Instagram expuso sus sensaciones ante sus seguidores con un emotivo texto de despedida. “Dos años que me llevo para siempre en el corazón”, comenzó relatando en la publicación que captó la atención mediática.

En su escrito digital explicó el enorme peso afectivo que tuvo el reencuentro con sus afectos en Europa. “Fue volver a mis raíces, al lugar donde nací y crecí, a tantos recuerdos de mi infancia y a una parte de mí que siempre estuvo ahí”, sumó respecto a la experiencia. “Aunque mis raíces también están en Suecia, Suiza siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón”, completó sobre su lugar de origen.

La creadora de contenido valoró la oportunidad de afianzar lazos afectivos durante su estadía previa. “Volver a estar cerca de mi familia, reencontrarme con amigos de toda la vida, recuperar vínculos, reconectar con personas del mundo laboral y volver a disfrutar de esos pequeños detalles que marcaron mi infancia fue un regalo inmenso”, enfatizó en sus redes. La pareja debió reorganizar toda la logística de vida.

“Nunca imaginé que viviríamos esta etapa”, confesó la pareja del exdelantero respecto al giro imprevisto. “No fue algo que hubiera planeado, y quizás por eso fue todavía más especial”, consideró acerca del proceso transcurrido. “Esas cosas bonitas que llegan sin buscarlas. Casi parecen demasiado buenas para ser verdad”, profundizó al reflexionar sobre la vivencia familiar que acaban de concluir en el continente europeo.

“Hoy empieza una nueva aventura en Argentina y estoy muy feliz e ilusionada por todo lo que viene”, concluyó para definir su estado de ánimo actual. “Me voy con el corazón lleno de gratitud por lo vivido y con la emoción de empezar una nueva etapa junto a mi familia”, cerró muy optimista. De este modo arrancaron su estadía definitiva en Buenos Aires sin dar precisiones sobre montos en contratos.