La esposa de Maxi López lo abandonó y se fue con sus hijos de Argentina

A un mes de su llegada a la Argentina para reencontrarse con Maxi López, Daniela Christiansson decidió armar sus valijas y regresar a Suiza. El exfutbolista se había radicado en el país luego de participar en el programa televisivo MasterChef Celebrity, donde consiguió nuevas propuestas laborales.

A pesar de que la modelo manifestó sentirse cómoda en Buenos Aires y se mostró sorprendida hablando español con el mensaje "Es todo nuevo para mí", su partida generó diversas especulaciones en las redes sociales.

Los usuarios comenzaron a sospechar sobre una posible influencia de la relación entre López y Wanda Nara en esta decisión. Ante los rumores, Christiansson utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de su hogar europeo junto a su mascota y aclarar la situación personal que atraviesa.

Ante la consulta de sus seguidores, la modelo explicó: "Muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. Y no es que me fui, volví a Suiza por varias razones; la primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina".

Además del cuidado de su mascota, la mudanza internacional es otro de los motivos centrales de su traslado temporal. Según detalló la protagonista, el proceso requiere su presencia física en Europa para coordinar el envío de sus pertenencias.

Sobre los pormenores, señaló: "También tengo que organizar toda la mudanza, todo lo que tenemos acá, para poder llevarlo a la Argentina. Además, tengo mucho trabajo acá y aprovecha que Maxi también está afuera, viajando para el Mundial y aprovecho parta estar con mi familia también".

La planificación del viaje coincide con la agenda laboral del exdeportista, quien se encuentra fuera del país cubriendo el evento mundialista. La modelo aprovechará estas semanas para cumplir con sus compromisos profesionales en el exterior y visitar a sus parientes antes de concretar su traslado definitivo hacia Sudamérica.