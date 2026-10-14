La esposa de Maxi López reveló si se separó por culpa de Wanda Nara

Luego de afrontar una extensa mudanza desde Suiza y tras un año de separación física por compromisos laborales, Daniela Christiansson y Maxi López se reencontraron definitivamente en Argentina el pasado sábado 10 de octubre con sus dos hijos, Elle y Lando, listos para comenzar una nueva etapa familiar.

El notero del programa Intrusos los esperó a la salida del aeropuerto de Ezeiza y conversó en exclusiva con la modelo Daniela Christiansson y con Maxi López, quien se mostró profundamente emocionado al tener a sus seres queridos cerca y aseguró que esperaban con muchísima ansiedad este momento tan especial para todos.

Sobre la compleja distancia que supieron sobrellevar y las constantes especulaciones que surgieron en los medios de comunicación durante los últimos meses, la modelo Daniela Christiansson fue contundente y afirmó: "Los rumores de separación nunca los sentí, estaba todo el día hablando con mi hombre y nunca sentí la distancia entre nosotros".

Respecto a su vínculo actual con la empresaria y conductora Wanda Nara, la modelo Daniela Christiansson sorprendió al aire al dejar totalmente abierta la posibilidad de sumarse al proyecto televisivo MasterChef Celebrity y declaró con absoluta soltura: "Vi MasterChef mientras estaba Maxi. No tengo contacto con Wanda, pero no tengo problema con ella, obvio que hablaría".

Consultada sobre si aceptaría una propuesta formal para sumarse al reality gastronómico junto a la expareja de su marido Maxi López, Daniela Christiansson no descartó la tentadora idea y cerró entre risas diciendo: "No sé, puede ser, ¿por qué no?". De este modo, la familia de Daniela Christiansson y Maxi López arranca oficialmente un nuevo capítulo en Buenos Aires.