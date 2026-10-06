La esposa de Maxi López se cansó y reveló la verdad de su separación

Daniela Christiansson rompió el silencio tras las versiones que indicaban una crisis severa con Maxi López debido a una presunta cena a solas del exfutbolista en Buenos Aires. A través de una dinámica de preguntas en redes sociales, la modelo decidió dar la cara ante su comunidad de seguidores para aclarar de forma contundente la realidad de su pareja actual.

Los nombres de Daniela Christiansson y Maxi López volvieron al centro de la escena mediática al coincidir la distancia física con los comentarios sobre supuestos terceros en discordia. Ante este panorama, la modelo aseguró que la información difundida era falsa y remarcó la importancia de mantener la compostura frente a especulaciones malintencionadas.

En el marco de esta interacción digital, la modelo respondió de manera categórica al ser indagada sobre los presuntos problemas de pareja con un directo "Es todo mentira". Al reflexionar sobre la clave para sostener una convivencia saludable a la distancia, Christiansson afirmó: "Creo que se trata de tener respeto, límites claros y mucha comunicación. Y, sobre todo, saber cuándo dar espacio y no querer controlar al otro".

Asimismo, abordó el vínculo que el padre de sus hijos mantiene con su expareja, señalando que prefiere no intervenir en esa dinámica familiar. Al respecto expresó: "No me meto. Lo manejan ellos. No puedo entender la relación entre dos personas que tuvieron hijos juntos porque nunca me pasó. Me parece que la relación que tienen ahora es la mejor manera de llevar las cosas".

Respecto a la rutina cotidiana y la logística familiar, admitió que el alejamiento temporal genera momentos complejos, aunque destacó que pronto volverán a convivir. Christiansson concluyó que falta poco para el reencuentro definitivo y que afronta la maternidad con tranquilidad, dejando descartada la posibilidad de agrandar la familia en el corto plazo.