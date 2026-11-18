El mundo del espectáculo atraviesa horas de fuerte revuelo luego de que trascendiera la versión sobre una supuesta noche de pasión entre Leandro Paredes y María Eugenia la China Suárez. Frente a la rápida repercusión de esta información que llegó a su círculo íntimo, Camila Galante decidió romper el silencio para aclarar la situación de manera categórica.

Los rumores comenzaron a circular tras las recientes declaraciones lanzadas por Ángel de Brito, quien instaló la versión del vínculo sentimental entre el campeón del mundo y la actriz. Lejos de esquivar la polémica o alimentar el misterio, la esposa del mediocampista optó por dar la cara y fijar una postura contundente frente a las especulaciones.

El descargo oficial se produjo mediante un contacto directo con Estefi Berardi durante la emisión de Bendita TV. Allí, la mujer del jugador desestimó por completo los trascendidos originados por el conductor de LAM con una frase directa: "Hola, es totalmente mentira esa información, gracias por preguntarme".

Además de negar la existencia de un romance, Galante destacó la personalidad reservada del deportista y manifestó su incomodidad por la trascendencia pública del caso. Sobre este punto, explicó que "Leandro es súper perfil bajo no le gusta la exposición y todo lo que se está diciendo", dejando en evidencia el malestar familiar ante el ruido generado.

Con el objetivo de ponerle un freno definitivo a las conjeturas y evitar que el conflicto escale en los medios, la esposa del futbolista realizó una solicitud expresa en la misma comunicación. "Estaría buenísimo que lo puedas aclarar así cortamos con las especulaciones", pidió para desactivar cualquier sospecha entre su marido y la actriz.

De esta manera, Camila Galante salió al cruce de una de las noticias más resonantes de la jornada para defender públicamente a su pareja. Con una negativa tajante y un pedido concreto de rectificación, buscó cerrar de raíz la controversia que colocó inesperadamente al futbolista en el centro de la escena mediática.