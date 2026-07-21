La esposa de Paredes le dedicó un duro mensaje tras la final perdida

Minutos después de que Leandro Paredes regresara a la Argentina junto a sus compañeros de la Selección argentina el 20 de julio de 2026 a las 21:17hs, Camila Galante compartió un texto dedicado al futbolista. La esposa del volante destacó el compromiso demostrado en cada partido y el esfuerzo realizado para volver a disputar una final del mundo.

En su mensaje, Galante expresó que "Hay momentos en la vida que quedan grabados para siempre, y este Mundial va a ser uno de ellos. No porque haya salido como todos soñábamos, sino porque tanto vos como este grupo demostraron una vez más lo enormes que son".

La influencer remarcó la entrega del mediocampista durante toda la competencia internacional. Según sus palabras, "Dejaste el alma en cada partido, en cada minuto, defendiendo esta camiseta que tanto amás. Llegar a una final del mundo no lo hace cualquiera, pero con todo el sacrificio y la disciplina ustedes lo lograron una vez más". Además, la publicación abordó el vínculo familiar con sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro, quienes siguieron cada encuentro del certamen de cerca.

Al referirse al sentimiento de los menores, Galante reveló que "Dos de nuestros hijos ya son grandes y entienden todo. No sabés el orgullo que sienten al hablar de vos. Te miran con los ojos llenos de admiración, esperan cada partido para alentarte y después correr a abrazarte, en cualquier parte del mundo".

La publicación también resaltó que los niños crecieron viendo el ejemplo de un padre que "Saben que tienen un papá que lucha por sus sueños, que nunca deja de creer y que jamás baja los brazos".

Hacia el final del posteo, la esposa de Paredes reflexionó sobre el legado personal por encima de los títulos deportivos. Aseguró que "Para nosotros no necesitás una copa para ser grande. Tu grandeza está en los valores que nos transmitís, en el ejemplo que das y en la persona que sos cuando estás en casa".

El cierre incluyó un mensaje de afecto y respaldo emocional al concluir que "Estoy inmensamente orgullosa de vos. Para nosotros siempre vas a ser un campeón. Acá los esperamos con la cabeza en alto porque ustedes ya son campeones de todo. Te amamos con todo el corazón".